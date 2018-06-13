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13.06.2018 19:09
Рубрика: Культура

Исландский детектив

Современная сага о ХIХ веке
Текст: Михаил Визель
Российская газета - Федеральный выпуск №7590 (127)
Ханна Кент. "Вкус дыма" / Пер. с англ. Татьяна Кухты - М.: Синдбад, 2018

Что мы знаем об Исландии? Что там есть Бьорк и вулканы с невыговариваемыми названиями. Напрягшись, можно вспомнить, что в исландском языке в ходу буквы Х века, а тамошние жители в качестве фамилий до сих пор пользуются отчествами. Ну и совсем углубившись в тему, мы обнаружим, что в северном островном государстве практически построен коммунизм - без всяких шуток. В 1829 году, к которому привязано действие этого как-бы-детектива, что так и хочется назвать "экологическим", в Исландии было все то же самое - разве что без Бьорк. И без горячей воды, и без электричества.

В 1829 году, к которому привязано действие этого как бы детектива, в Исландии было всё то же самое - разве что без Бьорк.

Суровый край порождает суровый быт и суровые нравы. Отличающиеся прямо-таки ветхозаветной простотой. Никого не удивляет, что 33-летнюю служанку Агнес Мангусдоттир, с детства гнувшую спину в чужих домах, а теперь осужденную за соучастие в жестоком убийстве двоих хуторян, до отправки в Данию (в то время - "метрополию") помещают "на постой" в обычную фермерскую семью - и убийце предстоит ночевать в одной комнате с двумя юными дочерьми хозяйки. Впрочем, по тому, с каким состраданием автор описывает Агнес, сразу понятно, что с убийством все далеко не так просто. А нам, российским читателям, помимо удовольствия от постепенного распутывания этого клубка воспоминаний, обид и былых романтических привязанностей дается шанс дивиться этим удивительным краем, где возможен такой диалог:

- Знаете, как обычно называют стаю ворон? "Сговор", преподобный! Сговор!

- Разве, госпожа Маргрьет? Мне казалось, что их называют "бессердечие".

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