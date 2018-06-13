Истребители F-15 после аварии возобновили тренировки в Японии

Военно-воздушные силы США, базирующиеся в Японии, возобновили тренировочные полеты истребителей F-15. Они были приостановлены после недавнего крушения боевого самолета.

Напомним, инцидент произошел в понедельник утром, когда F-15 совершал тренировочной полет. Воздушное судно, приписанное к базе Кадэна на Окинаве, упало в море в 80 км от города Наха. Пилот катапультировался и был обнаружен японскими военными. Мужчина получил перелом ноги. Минобороны Японии потребовало от командования США принять меры, исключающие повторение подобного в будущем.

"За последние 24 часа мы провели осмотр всех наших истребителей F-15, - приводит РИА Новости сообщение представителей авиабазы Кадэна. - Мы уверены в том, что они безопасны для продолжения тренировок".