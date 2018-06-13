Лукашенко удовлетворен прогрессом в сотрудничестве с Ташкентом

На оси Минск-Ташкент, благодаря лидеру Узбекистана, за последние полтора года совершен впечатляющий экономический рывок. Сделано гораздо больше, чем за 20 предыдущих лет, с удовлетворением признал Александр Лукашенко на встрече с председателем Сената Олий Мажлиса Нигматиллой Юлдашевым, передает пресс-служба президента.

"Вы открылись миру и во время этого открытия получили максимум от этого, что могли получить", - подчеркнул белорусский лидер, добавив, что главные достижения Узбекистана связаны с ее экономикой. "Это величайшая заслуга руководства вашей страны. И свидетельством этого прорыва на международной арене, в международных отношениях служат и отношения между Беларусью и Узбекистаном", - отметил президент.

Он дал позитивную оценку развитию двусторонних отношений и реализации намеченного. Лидеры стран ранее договорились, что, прежде чем состоится их встреча в рамках официального визита, стороны должны создать определенный задел в сотрудничестве. "Чтобы мы могли узбекскому и белорусскому народам положить что-то на стол", - образно резюмировал президент РБ.

Признав, что проблем хватает в любом государстве, он выразил уверенность, что острые проблемы Узбекистан сможет преодолеть в течение пятилетия, учитывая наличие людских ресурсов, природно-климатические условия, высокие темпы модернизации экономики и общества. "Но вы должны помнить, что мы и активные сторонники и, если хотите, двигатели того прогресса, который вы осуществляете. Вы на нас можете рассчитывать", - заверил белорусский лидер.

В свою очередь Нигматилла Юлдашев подчеркнул, что в Узбекистане с большим уважением относятся к президенту Беларуси и радуются успехам страны, ее растущему международному авторитету. "Мы знаем и высоко ценим, что вы всегда придавали и придаете большое значение развитию сотрудничества между нашими странами и народами", - сказал он.

Как сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович во время "Круглого стола" с участием деловых кругов обеих стран, Узбекистан приглашает партнеров в создаваемые научно-производственные кластеры. В белорусском парламенте, отметил он, положительно оценивают эту идею и призывают национальный бизнес воспользоваться такой возможностью.

Следует добавить, что, по информации агентства, в 2017 году товарооборот между Минском и Ташкентом достиг $130,9 млн (205,4% к уровню 2016 года), экспорт - $96,1 млн (268,2%), импорт - $34,8 млн (124,7%). Аналогичная тенденция наблюдается в двусторонней торговле и в 2018 году - за январь-апрель товарооборот составил $62,1 млн, увеличившись в 2,3 раза в сравнении с соответствующим периодом 2017 года.

Объем торговли услугами в 2017 году составил $9,2 млн. Из Беларуси в текущем году поставлялись тракторы и тягачи, части и принадлежности для автомобилей, сахар, шасси с двигателями, лесоматериалы, автомобили спецназначения, сельхозмашины, дорожная и строительная техника. Из Ташкента импортировались хлопчатобумажная пряжа, сушеные фрукты, смеси орехов и сушеных плодов, свежий и сушеный виноград, легковые автомобили, фруктовые и овощные соки.

В Узбекистане уже зарегистрировано 23 организации с белорусскими учредителями. В прошлом году там созданы сборочные производства белорусской техники - "Амкодор-Агротехмаш" и "УзБелАгромаш", а в Беларуси работают 62 организации, учредителями которых являются узбекские юридические и физические лица.