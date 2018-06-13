Марсоход приостановил работу из-за песчаной бури

Песчаная буря на Марсе привела к приостановке работы марсохода Opportunity. Специалисты НАСА назвали ее сильнейшей из ранее увиденных на Красной планете.

Как сообщает РИА Новости, буря покрывала площадь в 41 миллион квадратных километров (это как общая площадь Северной Америки и России). Непогода скрыла солнечный свет и превратила день в ночь для ровера Opportunity.

Opportunity прибыл на планету в 2004 году. Срок службы марсохода изначально был рассчитан на 90 дней, но продолжается уже почти 15 лет.