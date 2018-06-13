Новости

Антонов: Россия никому свою волю не навязывает 03:42
Афинские таксисты объявили суточную забастовку из-за Uber 03:38
В США агент ФБР случайно устроил стрельбу во время танца 03:34
Марсоход приостановил работу из-за песчаной бури 03:02
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в Индонезии 02:43
Ювелирные украшения Рокфеллеров проданы за 20 миллионов долларов 02:35
Трамп назвал причину грубых слов Де Ниро в свой адрес 02:25
Компания Tesla уволит более четырех тысяч сотрудников 02:08
МВД Франции: Захвативший заложников в Париже психически болен 01:44
Лидеры КНДР и США договорились об обмене визитами 01:43
Ким Чен Ын: США и КНДР прекратят враждебные военные действия 01:27
В сирийской провинции Хомс нашли тайник с оружием 01:15
В США пятерых россиян обвинили в нарушении санкций 00:59
Госдеп США одобрил продажу Индии ракет и радаров 00:37
Более 30 тысяч человек отметили День России на Красной площади 00:32
Путин назвал ОНФ мощной силой 12.06.2018
Премьер Македонии сообщил новое название страны 12.06.2018
На Дону завершился автовелопробег "РГ" 12.06.2018
Как города СЗФО провели День России 12.06.2018
Полиция освободила захваченных в Париже заложников 12.06.2018
В Турции впавший в кому челябинский подросток пришел в себя 12.06.2018
В Турции прошла церемония открытия газопровода TANAP 12.06.2018
В Москве британскому болельщику вернули пропавшие вещи и документы 12.06.2018
Где посмотреть праздничный фейерверк на День России в Москве 12.06.2018
В СК анонсировали первые задержания после трагедии на Волге 12.06.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
13 июня в "РГ" состоится круглый стол "Школа - территория БЕЗ опасности"
13 июня в "РГ" состоится круглый стол "Школа - территория БЕЗ опасности"
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13.06.2018 03:02
Рубрика: Общество

Марсоход приостановил работу из-за песчаной бури

Песчаная буря на Марсе привела к приостановке работы марсохода Opportunity. Специалисты НАСА назвали ее сильнейшей из ранее увиденных на Красной планете.

Фото: AFP/Handout / NASA
NASA сообщило об обнаружении на Марсе возможных признаков жизни

Как сообщает РИА Новости, буря покрывала площадь в 41 миллион квадратных километров (это как общая площадь Северной Америки и России). Непогода скрыла солнечный свет и превратила день в ночь для ровера Opportunity.

Opportunity прибыл на планету в 2004 году. Срок службы марсохода изначально был рассчитан на 90 дней, но продолжается уже почти 15 лет.

Главное сегодня

В США пятерых россиян обвинили в нарушении санкций
Лидеры КНДР и США договорились об обмене визитами
Премьер Македонии сообщил новое название страны
МВД Франции: Захвативший заложников в Париже психически болен
Стали известны дата и место прощания с кардиохирургом Яковом Брандом