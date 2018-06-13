Меркель обвинила Трампа в неправильных расчетах

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ответила на критику президента США Дональда Трампа по поводу экспортного профицита Германии. Американский политик назвал Евросоюз худшим торговым партнером, чем Китай. А еще пообещал ввести 25-процентную пошлину на импорт немецких автомобилей.

По мнению Меркель, сейчас сальдо торгового баланса рассчитывается "старомодным образом", так как не учитывается торговля услугами. "Если включить их, то получится, что США имеет большой профицит в торговле с Европой. И доля услуг будет возрастать", - подчеркнула Меркель.

Она добавила, что Германия инвестирует в США гораздо больше, чем Соединенные Штаты в ФРГ. Слова немецкого политика процитировало РИА Новости.