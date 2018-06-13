Федеральный конституционный суд Германии отклонил иски четырех учителей, которые попытались обжаловать штрафы, наложенные на них за участие в забастовках. Вердикт оставил в силе общий для всех госслужащих ФРГ запрет бороться за повышение заработной платы и улучшение условий труда. Правда, он идет вразрез с позицией Страсбургского суда, который признает право на забастовки неотъемлемой частью общегражданских прав и свобод.

Как пишут немецкие СМИ, 53-летняя преподаватель немецкого языка и физкультуры Моника Даль из земли Северный Рейн - Вестфалия была одной из тех истцов, которая дошла до Карлсруэ (там заседает Федеральный конституционный суд Германии). В 2009 году она вышла на забастовку, организованную крупнейшим профсоюзом учителей и научных работников ФРГ. Она проходила в рабочее время, и работодатель в лице земельного правительства выставил педагогу штраф в размере 1500 евро, который она попыталась оспорить во всех возможных инстанциях. Всего в Германии работают около 800 тысяч учителей, и примерно три четверти из них являются госслужащими. В принципе им не запрещено состоять в профсоюзах и участвовать в их деятельности, но только если речь не идет о стачках. Это ограничение касается не только педагогического сообщества, но также, например, полицейских и военных.

Служащие связаны с государством особыми отношениями лояльности, поэтому им отказано в праве на протест

Комментируя нашумевшее дело Моники Даль, за которым следила вся немецкая общественность, министр труда земли Северный Рейн - Вестфалия Ивонне Гебаэур заявила: "Служащие связаны с государством особыми отношениями лояльности. Запрет на участие в забастовках - это часть общего пакета прав и обязанностей". Взамен госслужащие могут рассчитывать на определенные льготы. Так, они нанимаются на работу пожизненно, то есть не могут быть уволены. Им гарантированы пенсия, социальный пакет и медицинская страховка. Немецкие учителя, подавшие иск, надеялись добиться исключения из законодательства для педагогического сообщества ФРГ, ссылаясь на решения Европейского суда по правам человека. Однако судья Петер Хубер постановил, что госслужащие не могут быть приравнены к наемным работникам, поставив тем самым точку в многолетнем споре.