Новости

Сборная Египта по футболу прилетела в Екатеринбург 20:07
Минск: Очередной раунд переговоров по Украине пройдет 27 июня 20:02
Норвежцы выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира 19:50
Цена нефти выросла на новостях о падении запасов в США 19:46
Президент Македонии отказался переименовывать свою страну 19:45
Российский Ford Focus получил новый набор комплектаций 19:33
Кот Мостик отправился на чемпионат мира по футболу 19:30
Глава ОБСЕ заявил пранкерам о поддержке арестованного журналиста Вышинского 19:24
Кабмин предложил меры против фиктивных браков россиян с мигрантами 19:10
Премьер Грузии ушел в отставку из-за различия во мнениях с правящей партией 18:40
В мае средний чек россиян подешевел на 9 рублей 18:35
Электроснабжение Крыма полностью восстановлено 18:25
На Ставрополье в загоревшихся после ДТП авто погибли люди 18:24
Россия и Беларусь рассмотрят взаимодействие СГ в АПК и машиностроении 18:23
Грызлов потребовал включить россиян в списки обмена пленными в Донбассе 18:18
В Ростове подозреваемый в насилии тренер помещен под домашний арест 18:10
В Швеции объяснили Киеву, почему не будут запрещать "Северный поток-2" 18:07
Жена Говорухина рассказала о состоянии мужа 18:00
Суд Севастополя закрыл детский лагерь "Ласпи" на 70 суток 17:55
Станция "Проспект Мира" будет закрыта на вход 15 июня из-за Ураза-байрам 17:49
"Матч ТВ" и Sellout Sport System запустили диджитал-платформу HYPEMETER 2018 17:40
В Дагестане суд арестовал экс-директора Избербашского радиозавода 17:35
Клименко и Григоров освобождены от должности советника президента 17:22
Гостей и участников ЧМ-2018 накормят подмосковной клубникой 17:20
Европарламент одобрил 1 миллиард долларов помощи для Украины 17:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики дали прогноз погоды на июль
Синоптики дали прогноз погоды на июль
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Стратегические бомбардировщики Ту-95 оснастят новыми системами
Стратегические бомбардировщики Ту-95 оснастят новыми системами
13.06.2018 19:15
Рубрика: В мире

Бастовать нельзя, работать

Немецкие учителя не смогли отстоять право на забастовки
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск №7590 (127)
Федеральный конституционный суд Германии отклонил иски четырех учителей, которые попытались обжаловать штрафы, наложенные на них за участие в забастовках. Вердикт оставил в силе общий для всех госслужащих ФРГ запрет бороться за повышение заработной платы и улучшение условий труда. Правда, он идет вразрез с позицией Страсбургского суда, который признает право на забастовки неотъемлемой частью общегражданских прав и свобод.
Афинские таксисты объявили суточную забастовку из-за Uber

Как пишут немецкие СМИ, 53-летняя преподаватель немецкого языка и физкультуры Моника Даль из земли Северный Рейн - Вестфалия была одной из тех истцов, которая дошла до Карлсруэ (там заседает Федеральный конституционный суд Германии). В 2009 году она вышла на забастовку, организованную крупнейшим профсоюзом учителей и научных работников ФРГ. Она проходила в рабочее время, и работодатель в лице земельного правительства выставил педагогу штраф в размере 1500 евро, который она попыталась оспорить во всех возможных инстанциях. Всего в Германии работают около 800 тысяч учителей, и примерно три четверти из них являются госслужащими. В принципе им не запрещено состоять в профсоюзах и участвовать в их деятельности, но только если речь не идет о стачках. Это ограничение касается не только педагогического сообщества, но также, например, полицейских и военных.

Служащие связаны с государством особыми отношениями лояльности, поэтому им отказано в праве на протест

Комментируя нашумевшее дело Моники Даль, за которым следила вся немецкая общественность, министр труда земли Северный Рейн - Вестфалия Ивонне Гебаэур заявила: "Служащие связаны с государством особыми отношениями лояльности. Запрет на участие в забастовках - это часть общего пакета прав и обязанностей". Взамен госслужащие могут рассчитывать на определенные льготы. Так, они нанимаются на работу пожизненно, то есть не могут быть уволены. Им гарантированы пенсия, социальный пакет и медицинская страховка. Немецкие учителя, подавшие иск, надеялись добиться исключения из законодательства для педагогического сообщества ФРГ, ссылаясь на решения Европейского суда по правам человека. Однако судья Петер Хубер постановил, что госслужащие не могут быть приравнены к наемным работникам, поставив тем самым точку в многолетнем споре.

Главное сегодня

Дмитрий Песков переназначен замглавы администрации Кремля
Путин обещал всем гостям ЧМ-2018 максимум комфорта
Коллеги прокомментировали слухи о смерти режиссера Говорухина
Европарламент одобрил 1 миллиард долларов помощи для Украины
В правительстве исключили рост цен на бензин до 100 рублей