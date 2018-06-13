Опубликованы трейлер и кадры второго сезона сериала "Блеск"

Дети, нервы и искренний дух китча - в трейлере второго сезона женского рестлер-шоу "Блеск".

The GLOW Season 2 trailer features suplexes, backbreakers and other awesomeness https://t.co/qJ0PoMDu6e pic.twitter.com/g3gOywZAml — Cageside Seats (@cagesideseats) 11 июня 2018 г.

В новом сезоне дамам, оставляющим на ринге кровь, пот и блестки, предстоит столкнуться с еще более тяжкими проявлениями расизма и сексизма, нежели раньше, а также с новой напастью - неконтролируемыми фанатами их ярких образов.

'#GLOW' season two trailer includes big hair and bigger issues: #Netflix has invested a lot of energy into #GLOW's second season, and now we have an inkling as to whether or not that trust is well-placed. The service has posted a trailer for the new GLOW… https://t.co/5Mtm8vID0z pic.twitter.com/E8q7XR2j0v — Private Internet Access Australia (@VPN_AU) 11 июня 2018 г.

Что касается заклятых подруг Рут (Элисон Бри) и Дебби (Бетти Гилпин), то ситуация после первого сезона не улучшилась - каждый совместный день продолжает вытаскивать уродливые стороны их болезненной дружбы. Тренер Сэм пытается найти общий язык со своей новообретенной дочерью, а ставки тем временем повышаются.

Напомним, что в этом шоу из слез и лака для волос представлена вымышленная история восхождения нескольких невероятно разных женщин, которые мытьем, нытьем и катаньем поднимают женскую ветвь рестлинга на профессиональные высоты.

В то же время авторы подчеркивают, что настоящая история героинь была куда более трагичной, а своим сериалом они лишь хотят увековечить тяжелый развлекательный труд этих дам, среди которых были танцовщицы, продавщицы, домохозяйки, актрисы и т.д.

По словам создателей сериала, у некоторых из них порой даже не было страховки и они шли в этот бизнес лишь из-за нужды. Их не останавливало то, что им платили намного меньше мужчин, а условия были явно хуже - порой ринг даже не отмывали от пота и крови после предыдущих выступлений, гримерки были холодными, а костюмы нередко участницы готовили себе сами. Также, чтобы привлечь внимание, организаторы заставляли героинь шоу петь или читать рэп, а также устраивать импровизированные сценки в духе трэш-театров.

Второй сезон можно будет увидеть уже 29 июня.