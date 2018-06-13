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Опубликованы трейлер и кадры второго сезона сериала "Блеск"

Новость 13.06.2018, 10:22 | Текст: Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Дети, нервы и искренний дух китча - в трейлере второго сезона женского рестлер-шоу "Блеск".

В новом сезоне дамам, оставляющим на ринге кровь, пот и блестки, предстоит столкнуться с еще более тяжкими проявлениями расизма и сексизма, нежели раньше, а также с новой напастью - неконтролируемыми фанатами их ярких образов.

Что касается заклятых подруг Рут (Элисон Бри) и Дебби (Бетти Гилпин), то ситуация после первого сезона не улучшилась - каждый совместный день продолжает вытаскивать уродливые стороны их болезненной дружбы. Тренер Сэм пытается найти общий язык со своей новообретенной дочерью, а ставки тем временем повышаются.

Напомним, что в этом шоу из слез и лака для волос представлена вымышленная история восхождения нескольких невероятно разных женщин, которые мытьем, нытьем и катаньем поднимают женскую ветвь рестлинга на профессиональные высоты.

В то же время авторы подчеркивают, что настоящая история героинь была куда более трагичной, а своим сериалом они лишь хотят увековечить тяжелый развлекательный труд этих дам, среди которых были танцовщицы, продавщицы, домохозяйки, актрисы и т.д.

По словам создателей сериала, у некоторых из них порой даже не было страховки и они шли в этот бизнес лишь из-за нужды. Их не останавливало то, что им платили намного меньше мужчин, а условия были явно хуже - порой ринг даже не отмывали от пота и крови после предыдущих выступлений, гримерки были холодными, а костюмы нередко участницы готовили себе сами. Также, чтобы привлечь внимание, организаторы заставляли героинь шоу петь или читать рэп, а также устраивать импровизированные сценки в духе трэш-театров.

Второй сезон можно будет увидеть уже 29 июня.

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