Опубликованы трейлер и кадры второго сезона сериала "Блеск"
Дети, нервы и искренний дух китча - в трейлере второго сезона женского рестлер-шоу "Блеск".
The GLOW Season 2 trailer features suplexes, backbreakers and other awesomeness https://t.co/qJ0PoMDu6e pic.twitter.com/g3gOywZAml— Cageside Seats (@cagesideseats) 11 июня 2018 г.
В новом сезоне дамам, оставляющим на ринге кровь, пот и блестки, предстоит столкнуться с еще более тяжкими проявлениями расизма и сексизма, нежели раньше, а также с новой напастью - неконтролируемыми фанатами их ярких образов.
'#GLOW' season two trailer includes big hair and bigger issues: #Netflix has invested a lot of energy into #GLOW's second season, and now we have an inkling as to whether or not that trust is well-placed. The service has posted a trailer for the new GLOW… https://t.co/5Mtm8vID0z pic.twitter.com/E8q7XR2j0v— Private Internet Access Australia (@VPN_AU) 11 июня 2018 г.
Что касается заклятых подруг Рут (Элисон Бри) и Дебби (Бетти Гилпин), то ситуация после первого сезона не улучшилась - каждый совместный день продолжает вытаскивать уродливые стороны их болезненной дружбы. Тренер Сэм пытается найти общий язык со своей новообретенной дочерью, а ставки тем временем повышаются.
Season two of #GLOW (@GlowNetflix) sees the ladies facing racism, sexism and even cancellation: https://t.co/beJRNzR76g pic.twitter.com/SPiZGMjrl1— Paste Magazine (@PasteMagazine) 11 июня 2018 г.
Напомним, что в этом шоу из слез и лака для волос представлена вымышленная история восхождения нескольких невероятно разных женщин, которые мытьем, нытьем и катаньем поднимают женскую ветвь рестлинга на профессиональные высоты.
Netflix's #GLOW gets a full season 2 trailer!: https://t.co/rEDLUa3G6H pic.twitter.com/z7Opd96oGx— Screen Rant (@screenrant) 11 июня 2018 г.
В то же время авторы подчеркивают, что настоящая история героинь была куда более трагичной, а своим сериалом они лишь хотят увековечить тяжелый развлекательный труд этих дам, среди которых были танцовщицы, продавщицы, домохозяйки, актрисы и т.д.
Get ready for round two, @GlowNetflix lovers! https://t.co/87hOLSdbQk pic.twitter.com/viZ8lscfZk— British GLAMOUR (@GlamourMagUK) 11 июня 2018 г.
По словам создателей сериала, у некоторых из них порой даже не было страховки и они шли в этот бизнес лишь из-за нужды. Их не останавливало то, что им платили намного меньше мужчин, а условия были явно хуже - порой ринг даже не отмывали от пота и крови после предыдущих выступлений, гримерки были холодными, а костюмы нередко участницы готовили себе сами. Также, чтобы привлечь внимание, организаторы заставляли героинь шоу петь или читать рэп, а также устраивать импровизированные сценки в духе трэш-театров.
.@EW’s first look at photos from season 2 of @GlowNetflix 👍— Pro Wrestling Sheet (@WrestlingSheet) 17 мая 2018 г.
(Source: https://t.co/l6YMojPPmt) pic.twitter.com/LhAaFA5RGh
Второй сезон можно будет увидеть уже 29 июня.