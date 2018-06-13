Представитель Станислава Говорухина опровергла слухи о его смерти

Пресс-секретарь 82-летнего советского, российского актера, режиссера, политического и общественного деятеля, председателя комитета Госдумы по культуре Станислава Говорухина не подтвердила информацию о его смерти. О которой ранее сообщили некоторые отечественные СМИ.

Как заявила представитель Говорухина, распространенная информация не соответствует действительности.

"Это слухи. Станислав Сергеевич жив", - сказала она.

Станислав Говорухин известен по сериалу "Место встречи изменить нельзя", фильмам "Десять негритят", "Вертикаль", "Ворошиловский стрелок", "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", "В поисках капитана Гранта".