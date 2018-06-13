В Ярославле СК проверит факт травмирования ребенка в детском саду

В Ярославле начата доследственная проверка по факту травмирования четырехлетнего ребенка в детском саду.

В следственном управлении СК РФ по региону рассказали, что, согласно информации, появившейся сначала в соцсетях а затем в СМИ, ребенок пострадал в деском саду, расположенном в Дзержинском районе Ярославля.

Ссадину на виске внука увидела бабушка, вечером забиравшая его из детского учреждения домой.

- Сообщается, что ребенок ударился виском о стул в результате действий воспитателя, - рассказала официальный представитель ведомства Кристина Гузовская.

Какие это были действия, предстоит выяснить: доследственная проверка организована, чтобы узнать, имелись или нет в действиях педагога признаки состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Кроме того, родственники малыша высказали претензии в адрес детсада за то, что после получения ребенком травмы родители не были поставлены в известность об этом, а мальчику не оказывалась медицинская помощь.