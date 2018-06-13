В Орле осудили "мебельную" мошенницу

В Орле вступил в законную силу обвинительный приговор по делу о мошенничестве, вынесенный в отношении теперь уже бывшего менеджера сети мебельных салонов.

Как сообщает пресс-служба областного суда, женщину признали виновной по четырем эпизодам преступной деятельности. Было доказано, что она принимала от покупателей заказы на изготовление мебели по индивидуальным проектам.

Однако полученную от клиентов предоплату не сдавала в кассу, а присваивала себе. Суд установил, что она "заведомо не имела ни намерений, ни возможности выполнить обязательства по изготовлению и поставке мебели".

Мошенницу приговорили к лишению свободы сроком на четыре года и один месяц. Отбывать наказание она будет в колонии-поселении.

Осужденная обжаловала приговор в апелляционной инстанции, но областная коллегия по уголовным делам оставила его без изменения.