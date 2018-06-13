Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
13.06.2018,  
09:20
Текст: Антон Валагин

Под Хабаровском С-300 поразили цели в стратосфере

В Хабаровском крае прошло тактическое учение войск ПВО по обнаружению и уничтожению высотных целей.

Фото: Петр Красильников/ РИА Новости
Названы возможности российской системы ПВО С-500 "Прометей"

Поднятые по тревоге расчеты зенитных систем С-300 в заданное время совершили марш в указанный район, обустроили позиции, развернули технику и командные пункты, организовали устойчивую связь между ними.

- Затем зенитчики отработали задачи по обнаружению, опознанию, выдаче целеуказаний и сопровождению аэродинамических целей в условиях активного радиоэлектронного противодействия. Для усложнения задачи был смоделирован полет авиагруппы в стратосфере, на высоте порядка 17 километров. Расчеты выполнили электронные пуски ракет, успешно поразив все цели, - рассказал "Интерфаксу" начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
учения
Фото: Юлия Лорис/ТАСС
Гиперзвуковое отставание от России и Китая встревожило Пентагон 10.06.2018
Иностранные военные на АрМИ-2018 смогут пострелять из "Града" 05.06.2018
Китай вывел на учения новейшие истребители 04.06.2018
ракеты
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Иракская танковая бригада заменила "Абрамсы" на Т-90С 09.06.2018
Тяжелую авиационную ракету С-24 приспособили для стрельбы с земли 08.06.2018
Россия к 2022 году испытает беспилотную сверхтяжелую ракету 07.06.2018
ПВО
Фото: youtube.com
Стрельбу от бедра из "Минигана" сняли на видео 09.06.2018
Дивизион "Панцирь-С1" усилит оборону Крыма с воздуха 05.06.2018
ПВО России оставила не у дел штурмовики США 04.06.2018