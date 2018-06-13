Под Хабаровском С-300 поразили цели в стратосфере

В Хабаровском крае прошло тактическое учение войск ПВО по обнаружению и уничтожению высотных целей.

Поднятые по тревоге расчеты зенитных систем С-300 в заданное время совершили марш в указанный район, обустроили позиции, развернули технику и командные пункты, организовали устойчивую связь между ними.

- Затем зенитчики отработали задачи по обнаружению, опознанию, выдаче целеуказаний и сопровождению аэродинамических целей в условиях активного радиоэлектронного противодействия. Для усложнения задачи был смоделирован полет авиагруппы в стратосфере, на высоте порядка 17 километров. Расчеты выполнили электронные пуски ракет, успешно поразив все цели, - рассказал "Интерфаксу" начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев.