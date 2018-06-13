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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

У берегов Сахалина погибли тысячи тихоокеанских сельдей

Текст: Дина Непомнящая
Фото: РОО "Экологическая вахта Сахалина" Фото: РОО "Экологическая вахта Сахалина"
Фото: РОО "Экологическая вахта Сахалина"

На западном побережье залива Пильтун на северо-востоке Сахалина зафиксировали аномальный факт массовой гибели сельди тихоокеанской. Сообщения об этом начали поступать от местных жителей с 7 июня.

Накануне специалисты региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" обследовали территорию от точки в трех километрах южнее устья реки Кадыланьи до района озера Кривун, а также залив Торрох и нижнее течение реки Сабо. Всего более 30 километров.

Фото: Юлия Гарднер/РГ
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 - Проведен подсчет погибшей рыбы в 28 точках. Ее наибольшая концентрация наблюдается в двух местах - на участке берега от устья реки Хальчикова до устья безымянного ручья, вытекающего из озера Кривун, а также в двух километрах южнее устья реки Сабо, - сообщил руководитель организации Дмитрий Лисицын.

Пока специалисты не готовы оценить точный объем погибшей сельди, но уже сейчас заявляют, что он очень значителен. Больше 10,5 тысячи особей насчитано только в вышеупомянутых точках.

В ближайшее время пробы рыбы отправят в московскую лабораторию, где эксперты проведут ее анализ. Помощь в этой процедуре "Эковахте" окажет "Гринпис России".

Представители РОО призывают систему Росрыболовства уделить более пристальное внимание проблеме. Сейчас, по их мнению, ведомство принимает недостаточно активное участие в установлении причин аномалии.

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