В Хабаровском крае начальника почтамта будут судить за кражу 663 тысяч

Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело руководителя одного из почтамтов в Верхнебуреинском районе. Женщине вменяют кражу 663 тысяч рублей.

По версии следствия, обвиняемая с декабря 2015 года по июль 2017 года похищала из кассы почты вверенные ей деньги. Чтобы скрыть преступление, она вносила в расходные документы ложные данные.

Средства женщина тратила по своему усмотрению, а часть отдавала родственнице.

Дело будет рассматривать Верхнебуреинский районный суд. Если вину обвиняемой докажут, ей грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщили в УФПС Хабаровского края, кражу выявили сотрудники службы безопасности филиала. Сотрудница свою вину признала и после правонарушения была уволена. В филиале разработали меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы.