Жительницы Приамурья подхватили в Таиланде "лихорадку жирафов"

Диагноз "лихорадка Денге", которую еще называют "лихорадкой жирафов", поставили амурские врачи трем жительницам Благовещенска, которые вернулись из Таиланда. Там женщины отдыхали на одном из пляжей острова Пхукет.

- Их состояние удовлетворительное. Одна из заболевших выписалась на амбулаторное лечение. Это заболевание сопровождается высокой температурой, болями в суставах. Болезнь успешно лечится, если вовремя обратиться за медицинской помощью, - рассказала "РГ" главный врач Амурской областной инфекционной больницы Елена Саяпина.

Источником заражения лихорадкой Денге являются комары. Роспотребнадзор предупреждает, что в Таиланде сейчас отмечается вспышка этого заболевания. В апреле от геморрагической формы лихорадки скончался российский турист.

Заболевание распространено в странах Африки, Океании, Юго-Восточной Азии и государствах, расположенных в районе Карибского моря.