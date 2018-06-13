В России создан первый ударный беспилотник тяжелого класса

Первый российский ударный беспилотник тяжелого класса успешно прошел летные испытания.

Речь об аппарате "Альтиус-О" массой более 7,5 тонны, он предназначен для продолжительных полетов, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Созданием тяжелого ударного беспилотника в рамках опытно-конструкторской работы "Альтиус" занимается казанское ОКБ имени Симонова совместно с компанией Кронштадт. В 2011 году ОКБ выиграло тендер на разработку БЛА для Минобороны и заключило контракт на миллиард рублей.

Опытный образец собран на казанском авиазаводе, первый полет он совершил в июле 2016 года. В 2015 году КРЭТ начал испытания навигационной системы для беспилотника.

"Альтиус" представляет собой моноплан с крылом большого размаха и V-образным оперением, аналогично БЛА "Орион". Но два двигателя расположены под крылом. 500-сильные немецкие дизели вращают трехлопастные винты. Размах крыла беспилотника 28,5 метра, продолжительность полета 48 часов, его дальность - до 10 тысяч километров. Скорость аппарата 150-250 км/ч, потолок 12 километров.

Военный вариант БЛА штатно оснащается оптико-электронной системой видовой разведки и РЛС бокового обзора с активной фазированной решеткой. Кроме того, "Альтиус" может нести до тонны оружия на внешней подвеске. В комплекс входят два БЛА, наземный пункт управления, станция приема и передачи сигналов, станция контроля автоматического взлета и посадки.

У беспилотника будет и гражданская версия - без разведывательной аппаратуры и с полезной нагрузкой до двух тонн.