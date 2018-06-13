Благодарный солист Bad Boys Blue споет для томских медиков

Солист немецкой группы Bad Boys Blue Джон Макинерни прилетел в Томск, чтобы лично поблагодарить врачей, которые поставили его на ноги после ДТП.

В автоаварию певец попал 4 марта 2017 года по дороге из Новосибирска в Томск. Он ехал туда на концерт, и автомобиль занесло на скользкой дороге. Машина артиста столкнулась с фурой, припаркованной на обочине, и Макинерни с переломом бедра доставили в больницу.

По словам певца, медики в Варшаве, где он проходил реабилитацию, были приятно удивлены качеством работы томских врачей. "В госпитале сказали, что это очень-очень хорошая работа. Сибирь - это же край географии, и русские в Сибири так (хорошо) делают (операции). Никто не верил, что это возможно и что я так быстро встану на ноги", - цитирует ТАСС лидера группы.

Как пояснили в департаменте здравоохранения Томской области, в пятницу Макинерни примет участие в праздновании Дня медицинского работника. К слову, на лечении в Томске музыкант провел три недели, и из-за травмы ему пришлось отменить ряд концертов.