В Красноярском крае аэропорт не смог принять рейсы из-за завалов снега

Норильская транспортная прокуратура внесла представление в адрес руководства предприятия, не обеспечившего своевременную уборку снега в аэропорту. Из-за этого северный аэропорт Диксон несколько дней не мог нормально принимать самолеты.

Инцидент произошел две недели назад: взлетно-посадочную полосу занесло снегом, но ее никто не чистил.

"Надлежащих мер по расчистке не предпринималось. В результате с 30 мая по 1 июня была задержка авиарейсов по маршруту Норильск-Диксон-Норильск", - сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как уточнили в ведомстве, доставка 14 пассажиров в аэропорт Диксон и 22 из него в Норильск была осуществлена на вертолете только через сутки после запланированного вылета.