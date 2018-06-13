На Ставрополье подросток погиб при обрушении здания

Следователи проверят обстоятельства смерти 13-летнего мальчика на стройке в одном из районов Ставропольского края. Об этом в среду сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

Трагедия произошла еще второго июня в селе Рагули Апанасенковского района, находящемся в 200 километрах от краевой столицы. В тот вечер трое подростков возвращались домой через пустырь. Когда они подошли к недостроенному зданию, оно рухнуло, а одна из стен накрыла мальчика. Как потом выяснили судмедэксперты, ребенок скончался на месте от полученных травм.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части первой статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности". Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Также выясняется, кто повинен в совершении указанного преступления.