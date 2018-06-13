Под Петербургом водитель "Газели" наехал на посетителей бара

Водитель фургона "Газель" устроил расправу над компанией молодых людей возле бара в городе Ломоносове. В результате один человек погиб под колесами машины.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, водитель грузовика арестован Петродворцовым районным судом. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство.

По предварительной информации, в ночь с субботы на воскресенье обвиняемый повздорил с компанией из бара. Выйдя на улицу, мужчина за руль, а когда молодые люди вышли на улицу, наехал в них.

На видеозаписи, появившейся в сети "ВКонтакте", показаны два ракурса с двух камер наблюдения. Видно, как машина трогается с места и направляется к небольшой толпе у входа в заведение. Затем вторая камера перехватывает кадр и показывает, как водитель целенаправленно давит толпу. Одних разбрасывает по сторонам, другие попадают под колеса. Машина буксует, но переезжает людей и скрывается из вида. В результате пострадали четыре человека, один из них скончался.

В суде обвиняемый отказался объяснять причины своего поступка. Суд арестовал фигуранта на два месяца.