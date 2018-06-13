Как на Дону отпраздновали День России

12 июня все страна отметила один из самых главных и самых молодых государственных праздников - День России. Для Ростовской области, где исторически много веков мирно сосуществуют многие народы и религии, этот день приобретает особый статус. И вполне закономерно, что в праздновании приняли участие тысячи ростовчан и жителей области. Наверное, это был один из самых активных регионов страны.

- День России - это государственный праздник, который символизирует национальное единство, свободу и независимость нашей страны, а еще напоминает об общей ответственности за ее настоящее и будущее, - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев, выступая перед ростовчанами.

Праздничные мероприятия прошли по всей Ростовской области, во всех городах и поселках. Но, конечно, основные мероприятия были сосредоточены в донской столице. Начало Дню России было положено в Донском государственном техническом университете, где прошел товарищеский турнир по мини-футболу. В нем приняли участие представители национальных диаспор Дона, законодательной и исполнительной власти.

- В Ростовской области очень активно развивается массовый спорт. А это и здоровье людей, и первый шаг в спорт высоких достижений. В Ростове только в прошлом году открыто 20 обновленных спортплощадок и три пришкольных стадиона. И работа продолжается, - отметил на турнире депутат ростовской Думы Ашот Хбликян.

А спустя пару часов вуз принял участников регионального форума по межэтническим отношениям "Россия. Время побеждать!". Эксперты сошлись во мнении, что для нашей страны (и тем более для многонационального донского региона) мирное сосуществование сотен народов - это огромное преимущество, которое взаимно обогащает нашу общую культуру и позволяет большой нации быть сильной и по-настоящему независимой.

- На форуме есть возможность содержательно обсудить самые разные вопросы, касающиеся дальнейшего развития многонационального Юга. И большое внимание уделено новому законопроекту "О праздничных днях, памятных датах и профессиональных праздниках Ростовской области". Один из праздников, который мы хотим предложить на обсуждение коллег, приходится на 2 ноября и определен как День дружбы народов Дона, - рассказала председатель комитета по законодательству Заксобрания Ростовской области Ирина Рукавишникова. - Выбор даты не случаен, поскольку уже много лет в это время проводится ежегодный фестиваль народов Дона. Ростовскую область населяют более 150 народов и национальностей, это один из самых многонациональных субъектов России. Если наше предложение будет поддержано, то уже на ближайшем заседании Законодательного Собрания данный законопроект будет вынесен на рассмотрение депутатов.

Несколько матчей ЧМ-2018 пройдут в Ростове-на-Дону, и город с большим удовольствием готов принять гостей, уверили представители донских диаспор, участвующих в работе форуме. Ведь жителей вольного Дона всегда отличала способность понимать и принимать чужую культуру и обычаи.

Как было сказано выше, отметили праздник и в Азове, и в Таганроге, и в Новочеркасске, и в десятках других городов и поселков Дона. Однако главным местом празднования стал недавно открывшийся Левобережный парк Ростова. Построенный по лучшим мировым стандартам, он примет первых гостей чемпионата мира.

- Современная Россия растет, развивается и обновляется, и очень здорово, что мы встречаем День России в новом парке, в Новом Ростове, - сказал глава региона Василий Голубев, открывая вечерний праздник.

К слову, губернатор походил по парку, осмотрел многочисленные выставки и инсталляции, которые были в нем представлены, а также в неформальной обстановке пообщался с горожанами. А завершился День России феерическим лазерным шоу, которое могли наблюдать за десятки километров от Левобережного парка.