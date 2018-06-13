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13.06.2018 15:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Адыгее прошло республиканское предуборочное совещание

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В Адыгее с участием главы РА Мурата Кумпилова состоялось республиканское предуборочное совещание. На нем обсуждались вопросы, связанные с проведением уборки озимых культур урожая 2018 года.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Совещание прошло на базе Гиагинского района. В нем приняли участие председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, члены Кабинета министров РА, представители правоохранительных органов, главы и специалисты муниципальных образований республики, руководители сельхозпредприятий.

Поделиться с аграриями своими знаниями прибыли директор Национального центра зерна имени П.П. Лукьяненко, академик РАН Александр Романенко, врио директора ВНИИМК имени В.С. Пустовойта, академик РАН Вячеслав Лукомец и другие специалисты этих научных организаций.

Открывая совещание, глава РА отметил, что в целом предстоит убрать озимых культур на площади около 100 тысяч гектар озимых, что на 9,5 тысяч больше, чем в прошлом году. Главная зерновая культура - озимая пшеница, площадь посевов которой составляет 87, 4 тысяч гектар.

Фото: Алексей Гусев
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"В этом году виды на урожай озимых внушают определенный оптимизм. В пользу аграриев складывались и погодные условия. Сев был завершен в оптимальные сроки, учтены прошлые недоработки. Однако практика уборочных кампаний показала, что их результаты во многом зависят и от качества проведения уборочных работ", - отметил руководитель республики.

Мурат Кумпилов обозначил ряд задач для проведения успешной жатвы. В их числе - обеспечение горюче-смазочными материалами, соблюдение пожарной безопасности и перевозке зерна. Подробно о принимаемых в этом направлении мерах сообщили министр внутренних дел РА Владимир Алай и заместитель начальника ГУ МЧС РФ по РА Андрей Колесник.

По словам главы РА, необходимо консолидировать усилия различных служб, чтобы во время уборочной кампании минимизировать риски сельхозпроизводителей из-за возможных неблагоприятных погодных условий, а также при продаже зерна. Здесь существенную роль играет работа с благонадежными страховыми компаниями и покупателями сельхозпродукции. Большое значение имеет и соблюдение общей культуры земледелия, повышение эффективного использования технического и ресурсного потенциала, реализация комплекса адаптированных к местным условиям агротехнических и организационно-производственных мероприятий.

Как отметил в своем выступлении министр сельского хозяйства РА Юрий Петров, ежегодно в республике большое внимание уделяется качеству посевов, использованию семян высоких репродукций современных сортов.

Благодаря тесному сотрудничеству с Национальным центром зерна, Адыгея обеспечена новыми перспективными сортами семян, которыми посеяно до 17 процентов площадей при научно рекомендованной норме 15 процентов. Доля площади посевов сортами селекции НЦЗ им. П.П. Лукьяненко в республике составляет около 96 процентов.

Представители научного сообщества сообщили, что заинтересованы в дальнейшем взаимодействии, вовлечении в работу по сортообновлению зерна по рекомендации главы РА не только крупных, но и мелких сельхозпредприятий.

В завершение Мурат Кумпилов выразил надежду на то, что созданные и внедренные в производство новые высокоурожайные сорта, комплексные меры по подготовке и проведению жатвы позволят получить хороший урожай озимой пшеницы.

В ходе совещания состоялась церемония награждения. Указом главы РА за вклад в развитие сельского хозяйства звания "Заслуженный работник сельскохозяйственного производства РА" удостоены директор Национального центра зерна имени П.П. Лукьяненко, академик РАН Александр Романенко и врио директора ВНИИМК имени В.С. Пустовойта, академик РАН Вячеслав Лукомец. Ряд сотрудников этих научных организаций распоряжением главы РА удостоены Благодарности за вклад в развитие селекции (семеноводства) зерновых, зернобобовых и масличных культур.

Фото: Алексей Гусев
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В рамках проведения предуборочного совещания Мурат Кумпилов посетил опытные поля ОАО "Дондуковский элеватор".

В течение нескольких лет элеватор сотрудничает с Национальным центром зерна им. П. Лукьяненко, обеспечивая необходимые мероприятия по сортоиспытанию озимой пшеницы и тритикале. Сотрудники центра рассказали главе республики о характеристиках различных сортов, которые проходят испытания на опытных участках.

Руководитель Национального центра зерна Александр Романенко отметил, что их сотрудничество с аграриями Дондуковского элеватора позволяет качественно проводить сортоиспытания. С 2009 года на опытных полях предприятия было испытано более 20 сортов озимой пшеницы и озимого тритикале.

Глава республики отметил важность научного подхода в вопросах внедрения новых сортов зерновых культур в севооборот.

"От того, насколько качественно будет проведено исследование потенциала новых сортов сельхозкультур, зависит, в конечном итоге, будущий урожай и прибыль. Мы все понимаем, что сортосмена и сортообновление напрямую влияет на повышение урожайности той или иной культуры. И этой работе, безусловно, надо уделять серьезное внимание", - сказал Мурат Кумпилов.

Тем временем

По информации руководства Национального центра зерна, урожайность за счет сортосмены может повышаться на 15 - 20 процентов. Потенциал урожайности отдельных сортов достигает 100-130 центнеров с гектара. С этого года на опытных участках Дондуковского элеватора проходят испытания еще три перспективных сорта: "Степь", "Караван" и "Дуплет".   

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