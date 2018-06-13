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13.06.2018 14:51
Проект: В регионах

Президент поздравил Югру с 900-летием первого упоминания в летописях

Текст: Елена Панова
Владимир Путин поздравил жителей Югры с 900-летием первого упоминания в русском летописании. Очень символично, что произошло это в День России.
Фото: Александр Юрьев/РИА Новости Ханты-Мансийск. Фото: Александр Юрьев/РИА Новости
Ханты-Мансийск. Фото: Александр Юрьев/РИА Новости

- С тех далеких времен и по нынешний день судьба Югры тесно связана с Россией, становлением ее государственности, развитием отечественной промышленности, энергетики, - отметил Владимир Путин. - Многие поколения ваших земляков - настоящих героев-первопроходцев - осваивали новые территории, открывали перспективные месторождения нефти и газа, возводили города и поселки, школы и детские сады, учреждения здравоохранения. Создавали производственную, транспортную, социальную инфраструктуру региона.

В своем поздравлении югорчанам президент подчеркнул, что сегодня Ханты-Мансийский автономный округ - Югра вносит существенный вклад в укрепление национальной экономики, индустрии, топливно-энергетического комплекса.

- Жители ХМАО умеют и любят трудиться, славятся радушием и гостеприимством, с уважением относятся к уникальному историческому, культурному, духовному наследию родного края. Желаю вам успехов, благополучия и всего самого доброго, - заключил глава государства в своей поздравительной телеграмме жителям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 июня 2018 года.

Из истории

Первое датированное упоминание Югры в "Повести временных лет" относится к 1096 году. Однако крупнейшие специалисты-историки считают, что оно было включено в состав "Повести…" несколько позже -в 1118 году. Именно тогда в летописи появился знаменитый рассказ о походе новгородцев в "земли неведомые":

"Теперь же хочу поведать, о чем рассказал мне Гюрята Рогович, новгородец, говоря так: "И пришел отрок мой к ним, а оттуда пошел в землю Югорскую. Югра же - это люди с языком непонятным, и соседствуют они с самоядью в северных странах. Югра же сказала отроку моему: "Дивное мы нашли и новое чудо, о котором не слыхали раньше, а началось это еще три года назад: есть горы, доходящие до залива морского, высота у них как до неба, и в горах тех слышны клики великие и говор, и секут гору, стремясь высечься из нее; и в горе той просечено оконце малое, и оттуда говорят. Не понять языка их, но показывают железо и машут руками, прося железа; и если кто даст им железо - или нож, или секиру - они взамен дают меха".

Таким образом, первое упоминание Югры в летописании может быть датировано 1118 годом.

Весь 2018 год в регионе проходит под эгидой 900-летия первого упоминания в летописях.

Официальный сайт правительства Югры.

 

По материалам Департамента общественных и внешних связей Югры
 

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