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13.06.2018 16:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мэрия Тобольска заплатит полмиллиона за разговоры сотрудницы на отдыхе

Текст: Татьяна Воробьева

Администрации Тобольска придется заплатить компании сотовой связи более полумиллиона рублей за разговоры своей сотрудницы, находившейся в роуминге.

Такое решение принял Арбитражный суд Тюменской области. Чиновница с 31 октября по 02 ноября 2016 года была в Таиланде и пользовалась корпоративной симкой. Стоимость услуг (звонки, смс, мобильный интернет) за этот период составила 759 504 рублей.

Фото: Photoxpress
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В процессе досудебного урегулирования спора часть долга перевели на фактического пользователя номера, а еще часть была аннулирована в рамках программы оператора связи по сохранению лояльности абонентов. Это позволило уменьшить сумму задолженности до 532 677 рублей.

Поскольку ответчик долг перед оператором не погасил, тот пошел в суд. В инстанции представители администрация Тобольска настаивали на том, что заметив факт превышения расходов на связь, компания должна была отключить клиента самостоятельно. Между тем по закону оператор может это сделать, но не обязан - следить за состоянием счета дело самого клиента.

В результате, Арбитражный суд постановил взыскать с мэрии в пользу связистов 535 473 рублей задолженности, и 13 709 рублей расходов на госпошлину.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в вышестоящей инстанции.

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