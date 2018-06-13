В Екатеринбурге гостям чемпионата мира помогут переводчики

Екатеринбург впервые в своей истории принимает настолько масштабное международное мероприятие, как чемпионат мира. В город приедут десятки тысяч гостей, большая часть которых не знает русского языка. На помощь им придут переводчики, чтобы никто не остался непонятым.

До 17 июня в Екатеринбурге работает мультиязычный колл-центр чемпионата в режиме 24/7. На звонки отвечают на английском, немецком, французском, испанском, арабском, китайском, японском и на русском. В центре по сменам работают 70 переводчиков, в том числе, магистранты, которые могут объяснить, например, живущему в США мексиканцу на его родном языке, как быстро добраться от аэропорта до стадиона. Работу информационной службы - 6,078 миллиона рублей - оплатила администрация города.

- Кроме того, наши гиды-переводчики обеспечивают экскурсионную поддержку иностранных журналистов. 18 "синхронистов" прошли отбор для работы на стадионе во время игр, - рассказала "РГ" Елена Кислова, директор Ассоциации переводчиков. - Это непростая работа. Отмечу, что одна из главных проблем устного переводчика - высокий уровень стресса, и мы обучаем переводчиков, создавая для них приближенные к экстремальным условия, работаем по управлению страхом и стрессом, по навыкам коммуникации и так далее.

Экзамен, который проводился по скайпу, переводчики держали еще в феврале. Например, Сергей Малахов экзаменовался по двум языкам - английскому и французскому:

- Относительно сложный экзамен: говорили быстро, без пауз, а я, как Винни-Пух не люблю длинные слова, - признается Сергей. - Я прошел по обоим языкам, а аккредитовали меня по французскому. Буду работать на матче Сенегала.

Особых сложностей с подбором переводческих кадров не было.

- С 2014 года меняется вектор внешнеэкономической деятельности региона, соответственно, подстраиваемся и мы, подбираем кадры и обучаем их до нужного уровня, - говорит Елена Кислова. - Сейчас все больше востребованы такие языки как фарси, китайский, вьетнамский, в последнее время японский. Партнер "Иннопрома-2018" - Корея, так что добавляется еще и корейский язык.

Кстати

Колл-центр для гостей ЧМ-2018 - (343)304-30-00.