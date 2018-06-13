В Кургане обрушилась стена многоэтажного дома

В Кургане в многоквартирном доме по улице Свердлова, 34 утром обрушилась кирпичная кладка. Жертв и пострадавших нет.

Девятиэтажный 45-квартирный дом был построен в 1988 году. О том, что он находится в аварийном состоянии, было известно давно. 9 июня по ситуации в доме в городской администрации прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По словам директора департамента ЖКХ Александра Гонцова, который вместе с первым замруководителя администрации Кургана Андреем Жижиным выезжал на место, на доме в районе первого и второго этажей с дворовой стороны было заметно отслоение наружной версты кирпичной кладки и керамического камня на фасаде здания. Территорию сразу огородили. Поскольку муниципальных жилых помещений в доме нет, противоаварийные работы рекомендовали провести самим собственникам.

В управляющей компании "РГ" сообщили, что, кроме обрушения кладки, в квартире на первом этаже снаружи лопнула оконная перемычка. Насколько безопасно сейчас находиться в доме жильцам, в УК не знают. Это могут сказать только специалисты, а для этого нужно провести обследование дома.

- Мы направили свои обращения в мэрию, прокуратуру, МЧС с просьбой принять меры в рамках своих компетенций, - сообщили комунальщики. - Из мэрии пришло письмо, что капитальный ремонт дома перенесен с 2025 на 2019 год. Эта работа будет выполнена за счет средств капремонта.

Между тем жители бояться оставаться на зиму в аварийном доме. Они и раньше жаловались, что угол промерзает, в квартирах холодно. Теперь проблемы обострились. Ожидается, что сегодня в доме пройдет общее собрание собственников жилья.