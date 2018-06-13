"Футболист Могильный имел случаи предлагать продавать игры..."

Накануне старта самого грандиозного события в истории отечественного футбола - впервые проходящего у нас чемпионата мира - стоит оглянуться назад и вспомнить об опыте последних лет советской власти. В отличие от нашего времени, вплоть до конца 1980-х гг., помимо чисто спортивных результатов большая роль тогда отводилась идейно-политическому и нравственному воспитанию спортсменов.

Разбор полетов по-комсомольски

В качестве одного из главных воспитателей футболистов выступал насчитывавший десятки миллионов членов комсомол - именно из фондов ЦК ВЛКСМ взяты ниже публикуемые документы, ярко отражающие дух тогдашнего футбольного времени. Сложно сказать, насколько традиционные для эпохи меры влияли на голы с очками, но по сравнению с 2010-ми годами 1980-е по части результатов сборной страны были урожайными: ныне сочли бы успехом и три подряд участия в финальных турнирах мировых чемпионатов (1982, 1986, 1990), и желанный ныне выход из группы на двух из них, и олимпийское золото на играх в Сеуле в 1988-м, и второе место на чемпионате Европы в ФРГ в том же году.

При этом проблем и "футбольных страданий", многие из которых актуальны и 30 лет спустя, хватало. Публикуемые тексты - как раз из разряда "разбора полетов". Первый из них - справка отдела спортивной и оборонно-массовой работы ЦК ВЛКСМ об итогах выступления сборной СССР под руководством Константина Бескова на Олимпиаде-80 (док. N 1). Среди 80 золотых медалей тех московских игр футбольных не было: в полуфинале с ГДР наши пропустили после углового уже на 16-й минуте и отыграться так и не смогли, оставшись в итоге с "бронзой".

Накануне чемпионата мира в Испании в феврале 1982 г. в Краснодаре по линии комсомола провели всесоюзный семинар-совещание с изрядным числом участников - к отвечавшим за спорт функционерам ВЛКСМ со всей страны добавили старших тренеров и начальников команд высшей, первой и второй лиг. Говорили откровенно, в чем убеждают фрагменты выступлений зав. отделом спортивной и оборонно-массовой работы ЦК ВЛКСМ, олимпийского чемпиона 1972 г. по прыжкам в воду Владимира Васина и заслуженного тренера СССР Гавриила Качалина (док. N 2).

Иные "разборы полетов" в футболе носили гриф "секретно" - такова справка ЦК ВЛКСМ, в которой подробно описываются достижения и проблемы советского футбола 1985 г. (док. N 3).

Из текстов видно, что работа комсомольских органов по идейно-нравственному воспитанию футболистов велась, что называется, "для галочки". Но не стоит забывать и о том, что факторы идейного свойства играли важную роль в достижении спортивных побед: дисциплина на поле и за его пределами, коллективизм, воля к победе, умение терпеть в сложных моментах игры, самоограничение вплоть до самопожертвования. Собственно, все это понадобится и российской сборной на стартующем 14 июня мировом чемпионате...

Публикуемые документы хранятся в РГАСПИ в фонде ЦК ВЛКСМ (Ф. М-1). Док. N 1, 2 в описях отдела спортивной и оборонно-массовой работы ЦК ВЛКСМ (оп. 66, 116), док. N 3 в описи сектора секретных документов общего отдела ЦК ВЛКСМ (оп. 3с)1. Стилистические особенности текстов сохранены, биографические справки об упомянутых футболистах и тренерах не приводятся (они легко доступны в сети интернет).

Публикацию подготовил заместитель начальника отдела использования документов РГАСПИ, кандидат исторических наук Александр Лукашин.

N 1. Справка о политико-воспитательной работе со сборной СССР по футболу в период подготовки и проведения Игр XXII Олимпиады в Москве и об итогах выступления советской футбольной сборной

[ноябрь 1980 г.]

Политико-воспитательная работа футбольной сборной проводилась по особому плану. Наряду с общими акциями советской делегации, для футболистов сборной организовывались специальные мероприятия. Так, в команде побывали прославленные ветераны-чемпионы мельбурнской олимпиады 1956 г., состоялись встречи с комсомольцами 20-х годов, ветеранами Великой Отечественной войны, народным артистом СССР Е. П. Леоновым, футболисты прослушали лекцию о международном положении "Афганистан сегодня", побывали в театрах Сатиры и на Таганке и т.д.

В период сборов демонстрировались новые худ. фильмы (10 шт.), выпускались боевые листки (5 шт.), молнии, фотомонтажи.

25 июля было организовано прослушивание специального выпуска радиопередачи "С добрым утром". Интересно прошло празднование дней рождения Т. Сулаквелидзе и Ф. Черенкова, прослушивание записей родных и близких игроков сборной.

Вместе с тем необходимо отметить, что сборная команда СССР по футболу выступила ниже своих возможностей, завоевав лишь бронзовые медали. На наш взгляд, одной из причин явился неверный подбор игроков. Так, в состав команды был включен игрок минского "Динамо" А. Прокопенко, который неоднократно допускал нарушения спортивной дисциплины, как на поле, так и в быту. Соревнования олимпийского турнира показали, что включенные в последний момент в состав В. Газзаев, С. Никулин, С. Балтача, Р. Челебадзе так и не нашли своей игры, не смогли повлиять на исход решающих матчей.

Необходимо отметить, что создание особых "тепличных" условий для сборной не только не способствовало успешному выступлению, но и создавало нездоровую атмосферу как на олимпийской базе "Новогорск", где проживало еще 8 сборных коллективов, так и в самой футбольной команде.

С введением должности Государственного тренера по воспитательной работе, которую в настоящее время занимает Л. И. Яшин, и тренера сборной с функциями начальника сборной команды в лице Н. П. Старостина этот участок работы в коллективе нисколько не улучшился. Условия работы комсорга ЦК ВЛКСМ Каневского В. С., всей политгруппы на базе были неудовлетворительные. Несмотря на неоднократные обращения в Спорткомитет СССР, так и не были решены вопросы питания, размещения, транспорта.

Несмотря на неудачное выступление сборной, целый ряд игроков проявили высокие морально-волевые качества. Так, Александр Чивадзе (комсорг сборной) весь турнир провел с надрывом передней мышцы бедра и, по мнению тренеров, провел его блестяще. Хорен Оганесян, получив тяжелую травму в одном из первых матчей - сотрясение лобных частей головного мозга, провел также олимпийский турнир хорошо. С серьезными травмами выступали Владимир Бессонов, Юрий Гаврилов, Олег Романцев и др.

По мнению специалистов, очередная олимпийская неудача постигла нас потому, что в составе команды не было игроков, которые бы прошли трудную школу официальных турниров. Хидиятуллин и Бессонов, прошедшие и познавшие весь накал таких поединков, правда на юниорском турнире, и были сильнейшими в нашем коллективе.

Подбор спортсменов, склонных к коллективной игре, как показал матч с командой ГДР, выявил острый дефицит игроков "звезд", т.е. спортсменов, способных в решающие моменты взять игру на себя и за счет высокого индивидуального мастерства добиться результата. Высокий атлетизм наравне с ювелирной техникой и разнообразной тактикой - вот те слагаемые успеха лучших команд мира, таких как ФРГ, Бельгия, Голландия, Аргентина, Испания, Италия и т.д.

Как показали игры с командами ГДР и Югославии, у наших футболистов больше всего не хватало атлетизма, откуда и шли все остальные производные проигрыша в отдельных компонентах игры. Олимпийский футбол, его отдельные матчи требовали от спортсменов особой концентрации волевых усилий именно на отдельных играх, в которых нельзя было расщеплять внимание на боль от удара по ноге, а в иных случаях сознательно принимать удар на себя, не отвлекаться и не апеллировать к судье за захват руками твоей майки, трусов и т.д. Не все наши спортсмены выполнили эти нелегкие требования.

Вновь мы стали свидетелями победы, которая готовится заранее в "лаборатории" команды задолго до самого матча. О таком серьезном подходе свидетельствуют итоги наших встреч с немецкими друзьями не только на футбольных играх, но и в легкой атлетике, плавании, спортивных играх в целом.

РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 66. Д. 475. Л. 8-10.

Копия. Машинописный текст.

N 2. Из стенограммы Всесоюзного семинара-совещания секретарей по вопросам развития советского футбола

15 февраля 1982 г.

Краснодар

ВАСИН В. А. [...]

Товарищи! Хотелось бы сегодня накануне нового сезона подробно остановиться на том, что делается и что, на наш взгляд, нужно бы сделать в командах для коренного улучшения идейно-политической и воспитательной работы с игроками футбольных коллективов.

Минское "Динамо" - всем пример*

Важность этих задач выходит далеко за чисто спортивные рамки. Нам бы хотелось это еще раз напомнить и подчеркнуть, что мы с вами несем в равной степени партийную ответственность за судьбы, становление личности молодых людей, связавших лучшие годы своей жизни со спортом, который сегодня требует немало самоограничений, а порой и самопожертвования. Помня об этом, мы должны воспитывать футболистов в командах так, чтобы потом, уйдя из активного спорта, они чувствовали бы себя не менее полезными и нужными стране, чтобы спортивная юность по-настоящему обогатила и закалила их гражданский опыт, развила их внеспортивные интересы и увлечения.

Руководители команд, комитеты ВЛКСМ, комсомольские работники должны в своей практической деятельности помнить, что популярность и притягательная сила футбола, который в наши дни смотрят на телеэкранах миллионы людей, во всех, даже самых отдаленных уголках нашей Родины, чрезмерно велика. В связи с этим на нынешнем этапе возросли и функции футбола как воспитывающего фактора у подрастающего поколения.

У таких спортсменов, как Давид Кипиани и Александр Чивадзе, Владимир Буряк2 и Александр Тарханов молодежь учится не только мастерству, но и чисто человеческим качествам: благородству, мужеству, культуре поведения, готовности к честной спортивной борьбе, а самое главное - патриотизму, любви к своей Родине.

Опыт отдельных команд мастеров футбола свидетельствует о том, что если тренеры, комсомольское бюро правильно оценивают роль и значение идейно-политического воспитания, используя интересные формы и методы для повышения мастерства, для создания здорового морального климата - то это дает и хорошие результаты.

Примером умелой, целенаправленной политико-воспитательной работы может служить коллектив футболистов минского "Динамо", где хорошо поставлены партийная и комсомольская работа, проявляется большая забота в отношении культурно-эстетического воспитания и организации свободного времени спортсменов. Мы неоднократно подвергали резкой критике этот коллектив. И с удовлетворением можно отметить, что тренеры Малофеев Э. В., Гарай Л. П., комсомольское бюро - сделали очень верные выводы. Сегодня с твердой уверенностью можно сказать, что минчане одни из лучших, где вопросы идейно-политического, трудового, нравственного воспитания тесно увязываются с учебно-тренировочным процессом3.

Хотелось бы вам напомнить, что вернулся в команду через трудовой коллектив А. Прокопенко, покончив основательно, скажем прямо, с пьянками и хулиганством. В прошлом году мы серьезно критиковали "чемпиона" 1980 года по грубостям Ю. Курненина. Очень верно сделало руководство команды и комсомольское бюро, доверив ему в сезоне-81 такой важный участок общественной работы, как контроль игроков за учебой в техникумах и институтах. Это подтянуло Юрия, повысило его личную ответственность. И результат по итогам сезона положительный.

Десять дней на принципиальную оценку

Однако действенные формы по наведению надлежащего порядка в нашем клубном футболе приняты не везде. Мы ежегодно приводим примеры, характеризующие не с лучшей стороны наши коллективы. К сожалению, в прошедшем сезоне их было так же достаточно. В ходе кубка и чемпионата СССР в высшей и первой лиге 26 игроков было удалено (1980 год - 33), более 360 получили предупреждение. Прямо скажем - цифры достаточно велики. Но больше всего тревожит, что обычным явлением в футболе становится отношение к судьям и болельщикам, апелляция к зрителям. К сожалению, мы констатируем, что не так уж редки случаи прямо-таки хулиганства. Не иначе как в кулачном бою проявили на поле свои способности игроки Буркадзе, Квернадзе из Кутаиси, Лосев из "Факела" г. Воронеж, Падура из "Искры" г. Смоленска и ряд других.

Хотелось бы подчеркнуть, что нас удивляет позиция ряда ЦК ЛКСМ союзных республик, крайкомов, обкомов комсомола, их медлительность и неоперативность в рассмотрении каждого случая нарушения дисциплины, будь то в быту или на поле. Есть единое требование ЦК ВЛКСМ в течение 10 дней давать принципиальную оценку этим футболистам. Но зачастую звонки ЦК по тому или иному случаю являются для комсомольских работников "снегом на голову".

В сентябре 1981 г. Спорткомитет СССР дисквалифицировал 13 футболистов высшей, первой и второй лиг. Однако только после указаний Отдела спортивной и оборонно-массовой работы ЦК ВЛКСМ комитеты комсомола Узбекистана, Ростова, Ставрополя рассмотрели эти вопросы у себя. Причем ЦК ЛКСМ Узбекистана потребовалось неоднократно напоминать по существу вопроса.

Стяжательство, обман коллектива, сознательный отказ от игр, систематическое нарушение спортивного режима, постоянное предъявление меркантильных требований, рвачество - вот "букет", если можно так сказать, характеризующий бывших игроков "Пахтакора" (Ташкент), "Шахриканец" (г. Шахрикан), "Динамо" (г. Самарканд). Особо следует сказать о "Пахтакоре". В январе с.г. на собеседовании с членами комиссии по утверждению планов учебно-тренировочной и воспитательной работы старший тренер команды Секеч откровенно признал, что даже футболист Могильный (ныне выступает в Джизаке), и, кстати, единственный оставшийся от прежнего состава, имел случаи предлагать своим же товарищам продавать игры. Вот живой пример просчета в вопросах воспитания. Из человека, на примере которого можно было бы воспитывать молодежь и дебютантов команды, Могильный превратился в стяжателя и рвача.

Справедливо отмечал в еженедельнике "Футбол-хоккей" М. Хурцилава: "Как ни печально об этом говорить, но надо смотреть правде в глаза - сговор в нашем футболе пустил корешки, и он должен быть объявлен сегодня злом номер один. Эта болезнь слишком опасна, чтобы о ней говорить вполголоса в кулуарах. Для борьбы с ней следует объединить усилия и строжайше наказывать виновных". В свою очередь мы бы просили Спорткомитет СССР еще более принципиальную давать оценку и тем, кто платит, кто дает всевозможные вознаграждения.

Нам думается, что одна из первейших задач молодых коммунистов и комсомольцев - секретарей комсомольских организаций команд в содружестве с тренерами постоянно проявлять партийную принципиальность и непримиримость при оценке любых рангов нарушения спортивного режима, таких уродливых проявлений и чуждых нашему спортивному движению, как эгоизм, хулиганство, пьянство, рвачество и стяжательство и т.д. Причем оценка проступков в одинаковой мере должна проявляться как к ведущим игрокам, так и новичкам.

Заваров и Гамула - предатели?

Поучительным примером для многих руководителей и спортсменов, комитетов комсомола станет "история" с футболистами СКА г. Ростов-на-Дону А. Заваровым и И. Гамулой. Многие согласны, что это перспективные игроки, способные вырасти в мастеров высокого класса. Вместе с тем свои усилия они больше прилагали за последний период не к совершенствованию своих технико-тактических действий, а увеличению употребления спиртных напитков. Нельзя не сказать, что с ними не велась воспитательная работа. Только в том году с этими футболистами проводили беседы заместитель командующего СКВО4 генерал-лейтенант Дубинин В. П. и начальник штаба СКВО генерал-лейтенант Кондаков Е. Е., неоднократно проводились комсомольские и общие собрания. Результат по итогам сезона - безусловная дисквалификация, исключение из рядов ВЛКСМ.

Мне хотелось бы остановиться на тех поступках, которые вполне характеризуют их. Дважды в сезон-81 перед ответственными матчами Заваров и Гамула напились (в составе молодежной команды СССР в матче с ЧССР и в составе СКА в европейском кубковом турнире). Как это можно расценивать? Мы считаем - это предательство. Посудите сами. Игрокам предоставлены все условия, чтобы плодотворно тренироваться, учиться, в конце концов, доверена высокая честь защитить нашу Родину. Они умышленно принимают меры по снижению своих возможностей, заранее ставят коллектив в трудное положение. И решения, вынесенные Заварову и Гамуле, вполне справедливы.

"Покончить с такой формой боления..."

[...]

Товарищи! Настало время, когда нам необходимо коренным образом улучшить весь комплекс идеологической работы в командах и в первую очередь воспитание у футболистов ответственности, чувства патриотизма, верности своему клубу.

Если мы сегодня с уверенностью связываем имена Олега Блохина с киевским "Динамо", Юрия Гаврилова с московским "Спартаком", Александра Чивадзе с тбилисским "Динамо", то за стремительными переменами футбольных адресов многих молодых игроков порой невозможно уследить. Слишком уж легко молодые ребята меняют свои привязанности, не задумываясь о своем долге перед товарищами, тренерами, общественностью. Причем ряд игроков прямо-таки спекулирует этим.

Хотелось бы высказать предложение, которое в большей степени относится к руководителям команд. Вы знаете, что антиобщественные проявления зрителей, большая часть которых молодежь, с каждым годом становятся все шире. На стенах домов, заборов, в общественных местах появляются всякие надписи, рисунки, восхваляющие одни команды и порочащие другие. На трибунах раздаются непозволительные выкрики в адрес игроков, судей, скандирование низкопробных стишков, прибауток, нередко для выяснения отношений противоборствующие болельщики пускают в ход кулаки. Для соответствующей экипировки кощунственно используются пионерские галстуки и даже Государственные флаги СССР. Нам необходимо покончить с такой формой "боления".

Мы просили бы руководителей команд самым серьезным образом принять наше предложение по созданию клубов болельщиков при командах, считая, что они сыграют важную роль как среди поклонников футбола, так и окажут существенную помощь самим коллективам.

Несколько просьб в адрес наших журналистов, работников печати. На страницах газет и журналов редко можно увидеть материалы, касающиеся нравственного воспитания футболистов, жизни в целом коллектива.

Ведь не только очками, играми да тренировками живут ребята. А почему бы не показать общественную деятельность ряда футболистов, роли комсомольских организаций, капитанов и тренеров команд в становлении личности спортсмена, гражданина нашей Родины.

По-моему гораздо острее надо поднимать проблемы нездоровых явлений в нашем футболе, выступать и подвергать самой серьезной критике как тренеров, так и футболистов, поведение которых несовместимо с нормами коммунистической морали.

Товарищи! Разрешите выразить уверенность, что нынешний год принесет нашему футболу новые успехи, новые большие победы во славу любимой Родины.

КАЧАЛИН Г. Д. [...]

Товарищи! Данные говорят о том, что около 50% нарушений в футбольных командах не имеют никакого отношения к игровым действиям. Это и пререкания с судьей, недисциплинированность игроков и т.д. Здесь большая вина старших тренеров, начальников команд и комсоргов. Чаще всего такие нарушения наблюдаются в командах "Динамо" Минск, "Динамо" Тбилиси, СКА Ростов, "Заря" Ворошиловград. Здесь наблюдается стяжательство, пьянство и т.д. Здесь большое поле деятельности в вопросах воспитательной работы для руководства команд.

Обычно начальники команд - это случайные люди. Мы не видим целенаправленности в работе с такой категорией людей. Надо регулярно проводить для них сборы. Нам необходимо чаще встречаться с теми, кто желает перейти в другую команду. Недавно один из футболистов костромской команды подал заявление о переходе в "Днепр". Тренер его говорит, что игрок не готов еще играть в высшей лиге. Переоценка своих возможностей говорит о том, что такие игроки не болеют за честь своей команды, у них нет чувства патриотизма.

В прошедшем году было подано 165 заявлений о переходе в командах I лиги, в 1980 году их было 214. Надо этому вопросу уделять больше внимания. Спортивно-техническая комиссия при решении вопроса о переходе из одной команды в другую руководствуется вопросом повышения спортивного мастерства. Поэтому не все заявления удовлетворяются.

Футболист переходит в другую команду из-за того, что там ему предлагают гораздо лучшие условия. И получается часто так, что тренеры принимают игрока, не видя его на поле. От этого страдает только футбол.

Сегодня хочется пожелать больших успехов в тяжелой работе, которые предстоит проделать в 1982 году.

РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 166. Д. 174а. Л. 3-20, 34-35. Подлинник. Машинописный текст.

N 3. Справка ЦК ВЛКСМ "О ходе выполнения постановления Секретариата ЦК ВЛКСМ о дополнительных мерах по дальнейшему развитию футбола и хоккея"

20 января 1986 г.

Секретно

В соответствии с требованиями вышеназванного постановления ЦК ВЛКСМ комитеты комсомола продолжили в 1985 году работу по развитию и пропаганде футбола, совершенствованию воспитательного процесса в футбольных коллективах, усилению роли комсомольских организаций команд в нравственном воспитании футболистов.

Александр Бубнов - авторитетный комсорг

За истекший год более чем на миллион увеличилось число участников массовых соревнований на призы клуба "Кожаный мяч" (1985 г. - 4 млн. 191 тыс.), количество занимающихся футболом в стране возросло до 5,2 млн. человек (1980 г. - 4 млн. 373 тыс.).

ЦК ВЛКСМ совместно с ВЦСПС, Мин[истерством] прос[вещения] СССР, Спорткомитетом СССР, Минжилкомхозом РСФСР принял постановление "О повышении роли клубов ЦК ВЛКСМ "Кожаный мяч", "Золотая шайба", "Плетеный мяч", "Белая ладья" в физическом воспитании подрастающего поколения". Организованно прошла в 1985 году в стране неделя клуба "Кожаный мяч", проведены региональные семинары с общественным активом. ЦК ЛКСМ союзных республик, крайкомы, обкомы, горкомы комсомола неоднократно возвращались к ходу постановления ЦК ВЛКСМ.

Комитеты комсомола предметнее стали заниматься деятельностью комсомольских организаций футбольных коллективов высшей, первой и второй лиг. Изжиты факты массовых нарушений учета членов ВЛКСМ - футболистов, уплаты ими членских взносов, повышена персональная ответственность комсомольцев за нарушения внутрисоюзной дисциплины.

В ходе прошедших отчетов и выборов секретарями комсомольских организаций избраны наиболее авторитетные спортсмены, такие как коммунисты А. Бубнов ("Спартак" г. Москва), В. Евтушенко ("Динамо" г. Киев), Н. Морозов ("Шинник" г. Ярославль), А. Яковенко ("Колос" г. Никополь) и другие.

В январе-феврале 1985 года Спорткомитет СССР провел аттестацию начальников команд мастеров по футболу высшей и первой лиг, а на местах аналогичная работа осуществлена с руководителями коллективов второй лиги. Утверждены годовые планы политико-воспитательной работы со спортсменами. Больше чем половине футбольных коллективов в прошедшем сезоне оказана практическая помощь. Продолжены отчеты в ЦК ВЛКСМ секретарей комсомольских организаций, тренеров по воспитательной работе команд мастеров. Практиковались собеседования с футболистами, нарушавшими нормы этического поведения.

Предпринятые в последние годы меры позволили улучшить в коллективах состояние комсомольской, воспитательной работы. Заслуживает внимания организация социалистического соревнования среди футболистов "Динамо" г. Киев. На основе четко определенных критериев ежемесячно подводятся итоги "Корчагинской вахты"5, победителю вручается переходящий вымпел. Отправной точкой планирования заданий являются личные комплексные планы участников ленинского комитета. Для каждого спортсмена они определяются как в учебно-тренировочной деятельности, так и в общественно-политической подготовке. Итоги их выполнения подводятся на совместном заседании тренерского совета и комсомольского бюро, оформляется стенд хода соревнования. В прошедшем сезоне чаще всего победителями становились А. Заваров, А. Демьяненко, В. Рац - члены сборных команд СССР. Анатолий Демьяненко, отмеченный значком "Корчагинская вахта", добился права подписать рапорт комсомольцев и молодежи Украины XXVII съезду КПСС.

"Шахтер" ушел в забой

Большое внимание воспитанию членов коллектива на трудовых традициях шахтеров Донбасса уделяется в команде "Шахтера" г. Донецка. Ежеквартально футболисты держат отчет на одной из шахт области о своем спортивном вкладе, получают от рабочих своеобразный трудовой наказ. Встречи заканчиваются традиционным спуском в забой и символической трудовой сменой, где спортсмены в течение двух часов помогают горнякам выдавать на-гора "черное золото". Регулярно проводятся вечера-встречи игроков команды с трудовыми династиями.

Свой вклад внесли футболисты в подготовку XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г. Москве. Большинство команд провело по несколько матчей, средства от которых перечислили в фонд молодежного форума. Например, коллектив тамбовского "Спартака" передал более 2100 рублей. Почти 90 тысяч рублей направлено в фонд мира футболистами-динамовцами.

Несмотря на определенное улучшение комсомольской, воспитательной работы среди футболистов, в командах по-прежнему имеют место недостатки. Многочисленные нарушения дисциплины, спортивного режима, этики, факты безответственного отношения футболистов к своим обязанностям. В ходе прошедшего чемпионата 24 игрока высшей и первой лиг были удалены (1982 - 48, 1983 - 34, 1984 - 55), 708 получили предупреждение. Как правило, большинство удалений связано с грубой игрой, хулиганством на поле. Так, из 10 удалений в командах первой лиги 8 - за нецензурную брань, оскорбления, драки, пререкания.

Увеличилось число желтых и красных карточек, полученных советскими спортсменами в международных матчах. Дважды удалялся игрок днепропетровского "Днепра" И. Вишневский. За удар финского футболиста в лицо дисквалифицирован С. Веденеев - "Зенит" г. Ленинград. Плохо влияют подобные примеры на воспитание футбольной молодежи. В ходе юношеских первенств СССР 29 игроков были отправлены с поля до окончания встреч. Наибольшей недисциплинированностью отличаются футболисты Армянской, Азербайджанской, Казахской, Узбекской, Украинской ССР, г. Москвы.

Имели место нарушения футболистами таможенного режима. Игрок команды "Жальгирис" Томилявичюс пытался вывезти иностранную валюту. Совершил кражу в Дании член молодежной команды СССР А. Метлицкий. Указанные и другие факты получили принципиальную оценку в комсомольских организациях. Комитеты комсомола не всегда своевременно реагируют и влияют на внутрисоюзную жизнь футбольных коллективов. За короткий период времени потеряла ведущие позиции команда "Зенит" г. Ленинград.

Затянувшееся празднование чемпионства, обстановка нетребовательности и всепрощения, недооценка воспитательной и комсомольской работы привели коллектив к значительному снижению технических показателей, ослаблению морально-нравственной подготовки спортсменов. Ленинградский горком комсомола не разобрался и не вник в создавшееся положение. Как крайней мерой оздоровления микроклимата в команде стали административные и комсомольские взыскания, наложенные на футболистов.

Главными причинами недостатков в организации воспитательной, комсомольской работы в коллективах являются:

- недостаточный контроль за деятельностью команд мастеров со стороны местных организаций, в т.ч. комитетов комсомола;

- низкая профессионально-педагогическая подготовка начальников команд и частая их сменяемость (до 50% в год);

- некомпетентность секретарей комсомольских организаций футбольных коллективов в ведении комсомольской работы.

Отдел предпринимает меры по устранению отмеченного. Планируем в 1986 году продолжить практику оказания практической помощи футбольным коллективам, заслушивания отчетов секретарей комсомольских организаций и собеседований руководителей команд.

Вносим в порядке информации.

Д. Охромий6, В. Васин

РГАСПИ. Ф. М-1. Оп 3с. Д. 330. Л. 33-36.

Подлинник. Машинописный текст.

Автографы Д. Охромия и В. Васина.

1. Материалы описи, включая публикуемый документ, были рассекречены в 2011 г.

2. Вероятно, докладчик или стенографисты перепутали имя футболиста и имели в виду известного полузащитника киевского "Динамо" и сборной СССР Леонида Буряка.

3. Примечательно, что именно "Динамо" (Минск), отмеченное ВЛКСМ в качестве "передового" клуба в области идейно-политической работы, под руководством Эдуарда Малофеева стало чемпионом СССР в сезоне 1982 г.

4. СКВО - Северо-Кавказский военный округ.

5. Корчагинская вахта - знак отличия Киевского горкома комсомола.

6. Охромий Дмитрий Алексеевич (р. 1944) - секретарь ЦК ВЛКСМ в 1978-1986 гг.