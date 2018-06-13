Школьница с синдромом Дауна откроет чемпионат мира по футболу в России
Учащаяся московской школы с синдромом Дауна откроет чемпионат мира-2018 по футболу в России на стадионе "Лужники". Об этом заявил президент Специальной олимпиады России Юрий Смирнов, сообщает РИА Новости.
Перед стартовым свистком арбитра Нестора Питаны она в качестве сопровождающей судьи выйдет на газон с капитанами сборных России и Саудовской Аравии. Школьница определит роли команд в матче открытия турнира.
Сообщается, что девочка учится в пятом классе столичной школы. Она активно занимается спортом, у нее второй юношеский разряд по плаванию. Она также побеждала и становилась призером всероссийских и городских соревнований для людей с синдромом Дауна в категории лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН). Кроме того, девочка является призером Специальных олимпийских игр в индивидуальном зачете по шорт-треку.
Напомним: матч России с Саудовской Аравией состоится завтра. Начало - в 18:00.
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