Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Календарь/Результаты Участники Стадионы
13.06.2018 20:35
Рубрика: Спорт

Школьница с синдромом Дауна откроет чемпионат мира по футболу в России

Текст: Артур Нанян

Учащаяся московской школы с синдромом Дауна откроет чемпионат мира-2018 по футболу в России на стадионе "Лужники". Об этом заявил президент Специальной олимпиады России Юрий Смирнов, сообщает РИА Новости.

Перед стартовым свистком арбитра Нестора Питаны она в качестве сопровождающей судьи выйдет на газон с капитанами сборных России и Саудовской Аравии. Школьница определит роли команд в матче открытия турнира.

Гостей и участников ЧМ-2018 накормят подмосковной клубникой

Сообщается, что девочка учится в пятом классе столичной школы. Она активно занимается спортом, у нее второй юношеский разряд по плаванию. Она также побеждала и становилась призером всероссийских и городских соревнований для людей с синдромом Дауна в категории лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН). Кроме того, девочка является призером Специальных олимпийских игр в индивидуальном зачете по шорт-треку.

Напомним: матч России с Саудовской Аравией состоится завтра. Начало - в 18:00.

Новости чемпионата
Для болельщиков ЧМ-2018 придумали оригинальные "шумелки" 21:08
Президент ФИФА представил фильм о Льве Яшине 20:37
Полторы тысячи автобусов из других стран привезут болельщиков на мундиаль 20:21
Сборная Египта по футболу прилетела в Екатеринбург 20:07
Долгополов: ЧМ-2018 еще не начался, а Россия уже одержала главную победу 21:50

Долгополов: ЧМ-2018 еще не начался, а Россия уже одержала главную победу

Россия в срок подготовилась к чемпионату мира-2018. Упреков со стороны ФИФА не звучало, даже президент организации Джанни Инфантино убежден, что турнир пройдет на высоком уровне и будет одним из лучших

Чем опасны соперники сборной России на ЧМ-2018 20:25

Чем опасны соперники сборной России на ЧМ-2018

На групповом этапе чемпионата мира по футболу сборная России сыграет в группе A, где встретится с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. За день до старта мундиаля "РГ" знакомит читателей с соперниками нашей команды

Станислав Черчесов: Красиво пускай играют другие, а мы станем чемпионами 16:05

Станислав Черчесов: Красиво пускай играют другие, а мы станем чемпионами

Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал "РГ", что для него важнее - красивая игра команды или высокий результат. Он также поделился тем, как игроцкий опыт помогает ему в тренерской работе

Кудряшов: На ЧМ-2018 нужно ставить самую высокую задачу 16:02

Кудряшов: На ЧМ-2018 нужно ставить самую высокую задачу

Защитник Федор Кудряшов в интервью "РГ" рассказал о соперниках сборной России, признался, что всегда переживает за свои ошибки, а также заявил, что на ЧМ-2018 нужно ставить самую высокую задачу. "Нам все по силам", - подчеркнул футболист