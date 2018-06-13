Сирийский опыт: Самоходку Т-155 Firtinа модернизировали в Турции

Турецкая военная промышленность провела модернизацию самоходной артиллерийской установки Т-155, обновленная машина получила обозначение Firtinа-2.

Yeni Nesil Kundağı Motorlu Obüs Sistemi FIRTINA-2'nin kış testleri başarıyla gerçekleştirildi. pic.twitter.com/hieczDRJph — 🇹🇷SavunmaSanayiST (@SavunmaSanayiST) 8 июня 2018 г.

Новая модификация САУ отличается от первоначального варианта установкой боевого модуля с дистанционным управлением. На раннем образце 12,7-мм пулемет "Браунинг M2" применялся вручную. В результате высунувшийся из люка артиллерист рисковал получить вражескую пулю или осколки разорвавшихся неподалеку снарядов.

Военные эксперты считают, что турецкие конструкторы учли сирийский опыт боевого применения Т-155. Данные САУ активно использовались во время операций против курдских формирований, действовавших на территории Сирии. Они оказывали огневую поддержку подразделениям сухопутных войск. Правда, не обошлось без потерь. Так, в конце апреля 2016 года в течение короткого времени были потеряны сразу три таких машины.

Для лучшей эксплуатации самоходки в условиях жаркого климата на нее установили кондиционер. Однако специалисты отмечают, что расположение такой системы в передней части башни повышает ее уязвимость даже во время повседневной эксплуатации.

Т-155 Firtina ("Шторм") являются версией южнокорейской 155-мм самоходной гаубицы K9. САУ весит более 46 т. Максимальная дальность достигает 40 км. Мощность двигателя - 1000 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 65 км/ч. Запас хода - 360 км. Экипаж - 5 человек.