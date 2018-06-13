Стратегические бомбардировщики Ту-95 оснастят новыми системами

Боевую эффективность стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 повысят путем замены устаревшего пилотажно-навигационного оборудования на современное.

- Для повышения боевых возможностей строевых Ту-95МС морально устаревшее навигационное оборудование будет заменено на новое, отвечающее современным требованиям по точности навигации, - рассказал "Интерфаксу" источник в авиационной промышленности.

Пилотажно-навигационный комплекс Ту-95 даже в его модернизированной версии создавался вместе с самолетом в 60-70 годы прошлого века, основан на устаревшей элементной базе, имеет большие габариты и вес.

- Современное навигационное ядро Ту-95МС повышает точность и надежность выполнения задач, - подчеркнул собеседник агентства. Он отметил, что новое оборудование будет установлено на все строевые самолеты.

Глава компании "Туполев" Александр Конюхов подтвердил агентству, что работы по замене оборудования самолета профинансированы Министерством обороны и выполняются по графику. Ранее он сообщил, что начались государственные испытания Ту-95 с модернизированными двигателями НК-12МПМ.

Стратегический бомбардировщик Ту-95 - один из ветеранов неба, он летает более 65 лет. Благодаря системе дозаправки в воздухе, экономичным двигателям и винтам с уникальными КПД самолет установил массу рекордов по дальности и продолжительности полетов.

Ту-95 активно применялись в Сирии, где наносили по террористам удары новыми высокоточными ракетами Х-101. Дальность их применения - до 5500 километров - избавляет самолет-носитель от необходимости заходить в зону действия вражеской ПВО, а то и вообще покидать воздушное пространство России.