В Яндекс.Навигаторе появился раздел с перекрытиями к чемпионату мира
В Яндекс.Навигаторе к чемпионату мира появился отдельный раздел с данными о перекрытиях во время матчей первенства.
Как сообщили "РГ" в пресс-службе компании, программа знает о перекрытиях во всех городах, где проходят матчи. Они учитываются при прокладке маршрутов. Кроме того, "Навигатор" сможет подвести машину максимально близко к закрытым участкам.
Напомним, также уже вышло обновление приложения "Метро Москвы", где есть отдельный раздел для болельщиков с полным расписанием матчей, видеосхемами прохода к трибунами. Раздел переведен на семь языков, в том числе, китайский. Также из приложения можно вызвать аккредитованное такси.
Главного тренера сборной Испании уволили за день до старта ЧМ
За день до старта чемпионата мира по футболу испанская сборная осталась без главного тренера. Со своего поста уволен Хулен Лопетеги, который со следующего сезона должен возглавить "Реал"
Путин обещал всем гостям ЧМ-2018 максимум комфорта
Россия рада сотрудничать для укрепления созидательного начала спорта. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на конгрессе ФИФА в преддверии старта ЧМ-2018. Также он отметил, что наша страна обеспечит всем гостям максимум комфорта
Из Москвы в Адлер отправился первый поезд с болельщиками ЧМ
Вице-премьер РФ Ольга Голодец приняла участие в торжественном отправлении первого поезда с болельщиками чемпионата мира по футболу в Адлер. По ее словам, игры сборных посетят почти 3 миллиона человек