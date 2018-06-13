В ЛНР в результате обстрела повреждено здание школы и три жилых дома

В ЛНР в поселке Донецкий повреждены здание школы и три жилых дома в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом заявил представитель народной милиции самопровозглашенной республики Андрей Марочко.

"В результате обстрела киевскими силовиками населенного пункта Донецкий из 82-миллиметровых минометов и 120-миллиметровых артиллерийских установок повреждены три домостроения, а также крыша школы", - цитирует Марочко "Луганскинфоцентр".

"У одного из местных жителей в результате разрыва снаряда погибли шесть кроликов и собака. Жертв среди гражданского населения нет", - сообщил Марочко.