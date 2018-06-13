В пригороде Дамаска начали восстанавливать школу

Российские военные доставили в пригород Дамаска материалы для восстановления разрушенной школы. На нескольких грузовиках в населенный пункт под названием Яльда привезли металлические трубы, почти два километра силовых кабелей, а также около трех километров проводов.

"В планах - подвоз стройматериалов, техники и продовольствия", - рассказал ТАСС замначальника штаба материально-технического обеспечения российской группировки войск в Сирии Сергей Грязнов.

Добавим, что на прошлой неделе в республике был открыт участок дороги между населенными пунктами Хомс и Хама.