В Таиланде задержан украинец, воровавший деньги из банкоматов

В Таиланде полиция задержала четыре года проживавшего на острове Пхукет гражданина Украины Александра Вольвача. Он подозревается в краже денег из банкоматов.

Вольвач был арестован в соседней с Пхукетом провинции Краби. Ему вменяют хищение из банкоматов денежных средств в составе преступной группы на сумму, эквивалентную более чем 600 тысячам долларов.

Как сообщает Третий национальный телеканал Таиланда, преступная группа, в состав которой входил Вольвач, в течении нескольких лет похищала наличность из банкоматов с помощью поддельных пластиковых карт, а также - скиммеров-считывателей информации с чужих карт, устанавливаемых на картоприемники.

Других членов группировки тайской полиции пока задержать не удалось.

По сведениям тайских правоохранительных органов, украденные средства преступники вкладывали в покупку элитной недвижимости на Пхукете.

При обыске у Вольвача нашли более 50 поддельных пластиковых карт и устройства для считывания информации, в том числе - миниатюрные видеокамеры, устанавливаемые над клавиатурой для ввода пин-кода.

Вольвач был пойман благодаря усилиям банка, который отследил несколько его операций в провинции Краби.