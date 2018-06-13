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13.06.2018 09:25
Рубрика: В мире

В Таиланде задержан украинец, воровавший деньги из банкоматов

Текст: Константин Волков

В Таиланде полиция задержала четыре года проживавшего на острове Пхукет гражданина Украины Александра Вольвача. Он подозревается в краже денег из банкоматов.

Вольвач был арестован в соседней с Пхукетом провинции Краби. Ему вменяют хищение из банкоматов денежных средств в составе преступной группы на сумму, эквивалентную более чем 600 тысячам долларов.

Как сообщает Третий национальный телеканал Таиланда, преступная группа, в состав которой входил Вольвач, в течении нескольких лет похищала наличность из банкоматов с помощью поддельных пластиковых карт, а также - скиммеров-считывателей информации с чужих карт, устанавливаемых на картоприемники.

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Других членов группировки тайской полиции пока задержать не удалось.

По сведениям тайских правоохранительных органов, украденные средства преступники вкладывали в покупку элитной недвижимости на Пхукете.

При обыске у Вольвача нашли более 50 поддельных пластиковых карт и устройства для считывания информации, в том числе - миниатюрные видеокамеры, устанавливаемые над клавиатурой для ввода пин-кода.

Вольвач был пойман благодаря усилиям банка, который отследил несколько его операций в провинции Краби.

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