Видео: Неудачный выстрел из миномета накрыл немецких солдат

В интернете появилось видео, на котором запечатлен неудачный выстрел из миномета, в результате которого едва не пострадали солдаты Бундесвера.

В ролике длительностью всего шесть секунд запечатлено, как немецкие солдаты заряжают миномет. Затем происходит выстрел, но вылетевшая из ствола мина не летит к цели, а практически сразу же падает на пригнувшегося бойца.

Солдаты разбегаются прочь от упавшего снаряда. К счастью, взрыва не происходит.

Напомним, ранее в сети появилось фото взорвавшегося миномета, который убил женщину - военного фотокорреспондента США. Она снимала тренировку по огневой подготовке в Афганистане и сама запечатлела роковой взрыв.