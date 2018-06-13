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13.06.2018,  
17:57
Текст: Руслан Мельников

Видео: Неудачный выстрел из миномета накрыл немецких солдат

В интернете появилось видео, на котором запечатлен неудачный выстрел из миномета, в результате которого едва не пострадали солдаты Бундесвера.

В ролике длительностью всего шесть секунд запечатлено, как немецкие солдаты заряжают миномет. Затем происходит выстрел, но вылетевшая из ствола мина не летит к цели, а практически сразу же падает на пригнувшегося бойца.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Солдаты разбегаются прочь от упавшего снаряда. К счастью, взрыва не происходит.

Напомним, ранее в сети появилось фото взорвавшегося миномета, который убил женщину - военного фотокорреспондента США. Она снимала тренировку по огневой подготовке в Афганистане и сама запечатлела роковой взрыв.

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