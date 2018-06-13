Вышел трейлер фильма "На районе" с Данилой Козловским в роли "гопника"

На YouTube-канале Central Partnership сегодня обнародован первый трейлер (содержит проявления грубости) новой актерской работы популярного отечественного кинематографиста Данилы Козловского - драматического криминального боевика "На районе". Который, прищурившись и поцыкав зубом, можно принять за дальнего потомка "Бригады".

"Вова (Козловский) и его лучший друг Киса (Илья Маланин) зарабатывают деньги, занимаясь нелегальной деятельностью. Их жизнь проходит на волне веселья, в погоне за острыми ощущениями и кратковременными удовольствиями, пока очередной заказ не приводит их дружбу к главному испытанию, заставив каждого ответить на вопрос: кто ты?" - интригует синопсис полотна. В котором, судя по трейлеру, герою Козловского приходится сделать опасный выбор и стать уродом.

Комментаторы разделились. Некоторые отмечают: увиденное - "огонь". На что другие отрезвляюще припоминают, что часто бывает так, что "кроме трейлеров снять ниче немогут путного".

Режиссер и сценарист - тридцатилетняя Ольга Зуева ("Солт", "Оранжевый - хит сезона", "Тренер"), также сыгравшая главную женскую роль. Для Зуевой, ранее поставившей несколько короткометражек, "На районе" - полноформатный режиссерский дебют. Козловский - сопродюсер проекта.

Премьера - 27 сентября.