Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на индонезийском острове Суматра. Подземные толчки зафиксированы в 241 километре к северо-западу от города Паданг.

Как сообщает РИА Новости, очаг сейсмособытия располагался на глубине десять километров. Сведения о жертвах и разрушениях не поступали. Угроза возникновения цунами не объявлялась.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). Ежегодно здесь происходит шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.