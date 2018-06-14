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14.06.2018,  
15:46
Текст: Алексей Иванов

Армия России испытает новый гранатомет

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Новейший автоматический гранатометный комплекс АГС-40 "Балкан" поступил на опытно-боевую эксплуатацию в Вооруженные силы РФ.

Как рассказал РИА Новости Юрий Набоков, гендиректор НПО "Прибор", которое занимается разработкой этого оружия, сроки принятия новой системы на вооружение пока неизвестны. Изначально планировалось сделать это еще в прошлом году, однако какие-то непредвиденные сложности возникли у предприятий-смежников. Сейчас основные вопросы сняты.

Фото: YouTube
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Напомним, "Балкан" снаряжен 40-миллиметровыми гранатами, тогда как у нынешних штатных гранатометов российских военных калибр составляет 30 миллиметров. Добиться этого при сохранении габаритов и массы АГС (около 32-33 килограммов) удалось за счет новой конструктивной схемы боеприпаса с так называемой улетающей гильзой. При этом дальность полета гранаты выросла с 2,2 до 2,5 километра.

Стрельба ведется короткими (до пяти выстрелов) и длинными (до десяти) очередями. Можно вести непрерывный огонь. Боеприпасы подаются из короба емкостью в 20 выстрелов, снаряженных в ленту. "Балкан" может вести огонь как по настильной, так и по навесной траекториям.

Сейчас НПО "Прибор" совместно с концерном "Калашников" ведет разработку нового гранатомета калибром 40 миллиметров под различные носители, в том числе для боевых роботов.

- Его можно будет устанавливать на любые, в том числе роботизированные платформы, вертолеты и катера, - пояснил Юрий Набоков.

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Фото: YouTube
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