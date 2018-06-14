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Рубрика: В мире

Асад рассказал о поддержке Ирана в борьбе с терроризмом

Иранских регулярных частей в Сирии нет. Есть только военные советники, которые были в республике и раньше. Речь идет о тесном сотрудничестве с Тегераном в области обороны. Об этом заявил глава государства Башар Асад.

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Он подтвердил, что в Сирии находятся отряды добровольцев из Ирана, которыми командуют офицеры. И в Дамаске не стесняются такого военного присутствия, поскольку иранцы проливают кровь в рамках борьбы с терроризмом.

Президент арабской республики также подчеркнул, что поддержка Тегерана в нынешней форме достаточна эффективна. Помогают и бойцы проиранской шиитской организации "Хезболлах". И от этой помощи Сирия отказываться не собирается. "Необходимость в таких силах по-прежнему сохраняется, так как предстоит еще долгая битва", - приводит слова Асада ТАСС.

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