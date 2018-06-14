Четверо детей пострадали при взрыве машины в Киеве

На Украине от взрыва в салоне одного из автомобилей пострадали четверо детей. Инцидент произошел в Святошинском районе Киева на Чернобыльской улице.

Взрыв прогремел внутри заброшенной старой "Волги", передают местные СМИ со ссылкой на Национальную полицию Украины. Мальчик и три девочки в возрасте от пяти до одиннадцати лет с многочисленными телесными повреждениями были в незамедлительном порядке госпитализированы, двое - в тяжелом состоянии. По некоторым данным, они находятся в реанимационном отделении.

На месте трагедии работают правоохранители, которые пытаются выяснить причины случившегося. Территория вокруг авто оцеплена. Следователи опрашивают очевидцев, устанавливают личность владельца машины.

По предварительным данным, ребята играли во дворе. В салоне заброшенного авто они нашли неизвестный предмет, возможно коробку, которую попытались открыть. После этого она сдетонировала.