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14.06.2018 21:22
Рубрика: В мире

Четверо детей пострадали при взрыве машины в Киеве

Текст: Александр Ленин

На Украине от взрыва в салоне одного из автомобилей пострадали четверо детей. Инцидент произошел в Святошинском районе Киева на Чернобыльской улице.

Взрыв прогремел внутри заброшенной старой "Волги", передают местные СМИ со ссылкой на Национальную полицию Украины. Мальчик и три девочки в возрасте от пяти до одиннадцати лет с многочисленными телесными повреждениями были в незамедлительном порядке госпитализированы, двое - в тяжелом состоянии. По некоторым данным, они находятся в реанимационном отделении.

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На месте трагедии работают правоохранители, которые пытаются выяснить причины случившегося. Территория вокруг авто оцеплена. Следователи опрашивают очевидцев, устанавливают личность владельца машины.

По предварительным данным, ребята играли во дворе. В салоне заброшенного авто они нашли неизвестный предмет, возможно коробку, которую попытались открыть. После этого она сдетонировала.

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