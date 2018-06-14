Дело обвиняемого в изнасилованиях Сталлоне направлено в прокуратуру

Полиция американского города Санта-Моника (штат Калифорния) передала в прокуратуру дело обвиняемого в домогательствах 71-летнего Сильвестра Сталлоне.

Напомним, в ноябре прошлого года британский таблоид Daily Mail опубликовал материал, где со ссылкой на полицейский рапорт утверждалось, что в 1986 году голливудский актер и режиссер изнасиловал 16-летнюю девушку.

Инцидент якобы произошел в Лас-Вегасе. По словам потерпевшей, Сталлоне пригласил ее в номер отеля "Хилтон", где заставил заниматься сексом с ним и его телохранителем. "Это смехотворная и абсолютно лживая история", - заявила представитель звезды Мишель Бега. Сталлоне также отверг обвинения.

Спустя месяц полиция Санта-Моники приступила к расследованию еще одного обвинения в приставаниях. Женщина, имя которой ТАСС не называет, утверждала, что преступление имело место в офисе актера во время их встречи в начале 1990-х.

Необходимо отметить, что, согласно законам Калифорнии, срок давности данного преступления уже истек.