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14.06.2018,  
14:49
Текст: Николай Грищенко

Для ВМФ России построят катамаран

Фото: КАМПО Фото: КАМПО
Фото: КАМПО

Для Военно-морского флота России будет построен многофункциональный гидрографический модульный катер-катамаран проекта 23370. Закладка корабля состоится в третьем квартале нынешнего года.

Фото: BalamoothKh/wikipedia.org
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Как сообщает пресс-служба Минобороны России, он станет первым гидрографическим судном катамаранного типа, построенным в интересах управления навигации и океанографии, а также для проведения широкого спектра гидрографических исследований в морской зоне.

Катамаран получит самое современное оснащение и средства для изучения рельефа дна, производства гидрометеорологических наблюдений и обслуживания навигационных знаков.

Отметим, что многофункциональный модульный гидрографический катер проекта 23370Г разработан в развитие проектов 23370М, которые строятся для поисково-спасательных сил ВМФ и уже зарекомендовали себя с точки зрения эффективности. На основании практического опыта их использования в новый проект внесены существенные изменения.

Справка "РГ"

Длина катера проекта 23370 - 20 метров, ширина - 9 метров, осадка - 1,3 метра, Водоизмещение - около 140 тонн. Дальность плавания - 200 морских миль. Экипаж состоит из трех матросов и пяти человек специального персонала.

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