Для ВМФ России построят катамаран

Для Военно-морского флота России будет построен многофункциональный гидрографический модульный катер-катамаран проекта 23370. Закладка корабля состоится в третьем квартале нынешнего года.

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, он станет первым гидрографическим судном катамаранного типа, построенным в интересах управления навигации и океанографии, а также для проведения широкого спектра гидрографических исследований в морской зоне.

Катамаран получит самое современное оснащение и средства для изучения рельефа дна, производства гидрометеорологических наблюдений и обслуживания навигационных знаков.

Отметим, что многофункциональный модульный гидрографический катер проекта 23370Г разработан в развитие проектов 23370М, которые строятся для поисково-спасательных сил ВМФ и уже зарекомендовали себя с точки зрения эффективности. На основании практического опыта их использования в новый проект внесены существенные изменения.

Справка "РГ"

Длина катера проекта 23370 - 20 метров, ширина - 9 метров, осадка - 1,3 метра, Водоизмещение - около 140 тонн. Дальность плавания - 200 морских миль. Экипаж состоит из трех матросов и пяти человек специального персонала.