Дворкович попросил работодателей отпустить сотрудников на открытие ЧМ
Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович обратился к работодателям с просьбой раньше отпустить своих сотрудников с рабочих мест, чтобы они успели на открытие чемпионата мира по футболу-2018. Он подчеркнул, что поддержка болельщиков крайне важна для сборной России.
Письмо Дворковича опубликовано в официальном Twitter нашей национальной команды. Оно представляет собой обращение руководителя оргкомитета с пустой графой, в которую работодатель может вписать свое имя и предоставить этот документ начальству. Отмечается, что данная просьба действительно при предъявлении сотрудником билета на матч.
"Очень важно, чтобы зрители прибыли на стадион заранее, вовремя успели пройти на арену и насладиться невероятным зрелищем - церемонией открытия чемпионата мира по футболу и самим матчем" - сказано в письме.
Мировое первенство стартует сегодня в "Лужниках" матчем между сборными России и Саудовской Аравии. Игра начнется в 18:00, "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Начало же церемонии открытия запланировано на 17:30.
Служебка для тех, кому нужно пораньше уйти с работы на футбол 😎 pic.twitter.com/05spVH7VPD— Сборная России (@TeamRussia) 14 июня 2018 г.
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