Дворкович попросил работодателей отпустить сотрудников на открытие ЧМ

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович обратился к работодателям с просьбой раньше отпустить своих сотрудников с рабочих мест, чтобы они успели на открытие чемпионата мира по футболу-2018. Он подчеркнул, что поддержка болельщиков крайне важна для сборной России.

Письмо Дворковича опубликовано в официальном Twitter нашей национальной команды. Оно представляет собой обращение руководителя оргкомитета с пустой графой, в которую работодатель может вписать свое имя и предоставить этот документ начальству. Отмечается, что данная просьба действительно при предъявлении сотрудником билета на матч.

"Очень важно, чтобы зрители прибыли на стадион заранее, вовремя успели пройти на арену и насладиться невероятным зрелищем - церемонией открытия чемпионата мира по футболу и самим матчем" - сказано в письме.

Мировое первенство стартует сегодня в "Лужниках" матчем между сборными России и Саудовской Аравии. Игра начнется в 18:00, "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Начало же церемонии открытия запланировано на 17:30.