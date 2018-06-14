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14.06.2018 16:08
Рубрика: Спорт

Дворкович попросил работодателей отпустить сотрудников на открытие ЧМ

Текст: Данила Жиляев

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович обратился к работодателям с просьбой раньше отпустить своих сотрудников с рабочих мест, чтобы они успели на открытие чемпионата мира по футболу-2018. Он подчеркнул, что поддержка болельщиков крайне важна для сборной России.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Письмо Дворковича опубликовано в официальном Twitter нашей национальной команды. Оно представляет собой обращение руководителя оргкомитета с пустой графой, в которую работодатель может вписать свое имя и предоставить этот документ начальству. Отмечается, что данная просьба действительно при предъявлении сотрудником билета на матч.

"Очень важно, чтобы зрители прибыли на стадион заранее, вовремя успели пройти на арену и насладиться невероятным зрелищем - церемонией открытия чемпионата мира по футболу и самим матчем" - сказано в письме.

Мировое первенство стартует сегодня в "Лужниках" матчем между сборными России и Саудовской Аравии. Игра начнется в 18:00, "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Начало же церемонии открытия запланировано на 17:30.

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