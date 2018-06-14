Егор Кончаловский о смерти Говорухина: ушла эпоха

Российский режиссер, актер, сценарист и кинопродюсер Егор Кончаловский считает, что со смертью Станислава Говорухина уходит целая эпоха, которую уже никогда не вернуть.

"Я с огромной теплотой относился к нему. Говорухин - это была огромная личность, невероятно целеустремленный человек, невероятный патриот", - приводит KP.RU слова Кончаловского.

Он добавил, что Станислав Сергеевич был замечательным художником, "который останется своими фильмами в наших сердцах и в нашей памяти".

"Мы потеряли очень большого, хорошего человека. Очень жаль. Слава Богу, что есть его фильмы, и мы будем их продолжать смотреть", - заключил режиссер.

Егор Кончаловский, сын режиссера Михалкова-Кончаловского, снял картины "Затворник", "Консервы", первого и второго "Антикиллеров", выступил постановщиком 3D-мультфильма "Наша Маша и волшебный орех".