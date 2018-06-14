Название этой книге дал красно-белый, трепещущий в порывах ветра баннер, с которым вышли на Болотную площадь молодые участники знаменитого митинга. ВЫ НАС ДАЖЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ. Фраза моментально стала мемом. Кого это "нас" - в разъяснении не нуждалось: градус тех морозных митингов определяла молодежь. Кто это "вы" - в общем, тоже было понятно.

Именно в ту пору и родилась идея открыть в "Российской газете" регулярную полосу и отдать ее полностью в распоряжение молодых. Идея принадлежала автору этих строк, который был (и остается) одновременно политическим обозревателем "РГ" и преподавателем факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ. И в редакции (с благожелательной заинтересованностью), и на факультете (с горячим энтузиазмом) идею поддержали. "Вы нас даже не представляете"? Что ж, студенты одного из престижнейших вузов страны будут рассказывать о настроениях, вкусах, пристрастиях, характеризующих молодежь российских мегаполисов. Чем питается пробудившаяся гражданская активность тех, кого еще недавно считали "пофигистами"? Кто такие хипстеры? Какие предметы, понятия и слова входят в моду? Для "РГ" это был новый тематический материк. Осваивать его редакция поручила восемнадцатилетним. Полосу назвали "Новый взгляд".

В это мало кто верит, но это правда: ни в выборе тем, ни в стиле изложения авторы "Нового взгляда" не знали ограничений. Единственным условием для них было - не углубляться в "информационную повестку" (в газете хватает штатных сотрудников), а рассказывать о себе. О своих мыслях и переживаниях. О друзьях. Об отношениях с родителями. О современных трендах. О первой любви и о первых заработанных деньгах. О путешествиях. О причудах и увлечениях. О модных гаджетах. О больших и маленьких радостях. И писать - вопреки всем газетным канонам - пристрастно, взволнованно, с преобладанием личных местоимений.

Первый выпуск "Нового взгляда" с наделавшей шуму статьей "Хипстер, кто ты?" вышел 6 июня 2012 года. С того дня примерно раз в два месяца "РГ" делилась своей площадью с "НВ", который стал по сути газетой в газете.

Время летело, одна команда "Нового взгляда" с получением бакалаврских дипломов "сдавала дела" другой, потом и в той менялись люди. Время именно что летело, и летело стремглав...

Бесцензурное шестилетнее существование студенческой страницы на полях правительственного официоза достойно быть увековеченным - так решили теперешние второкурсники медиакома. И предложили издать "Новый взгляд" отдельной книгой.

Шесть лет в нынешнем отечественном летоисчислении - срок огромный. Тем, кто готовил к печати первый выпуск "Нового взгляда", сегодня двадцать четыре года. Тем, кто из разрозненных заметок выстраивал цельное повествование, - восемнадцать. И это во многом уже разные поколения - так быстро меняется российская реальность. Но укладывая тексты "НВ" под книжный переплет, издатели ничего в этих текстах не трогали, хотя читали их, вероятно, с тем же чувством, с каким младшая сестра разглядывает фотографии старшей, когда той было столько же лет. Единственная вольность, какую позволили себе издатели, - поместить автопортрет поколения Z (ну, или попытку автопортрета) в контекст времени. Так появились сквозные вкрапления "Между тем" и "Словарный запас", дающие хронике настроений и чувств героев книги информационно-историческую "подсветку".

Те, кто, не стараясь понравиться, вел в "Новом взгляде" что-то вроде личного дневника, заслуживают благодарности хотя бы за искренность, сколь бы относительной она ни была. Но их рассказом о себе актуальность лозунга, давшего этой книге название, вовсе не упраздняется. Никакой автопортрет, покуда жив его создатель, не может считаться законченным.

Вы нас даже не представляете. Поколение Z: попытка автопортрета. - Издательские решения, 2018. - 278 с.

Прямая речь

Мы писали о том, что нас действительно волновало

Елена Базина, редактор "Нового взгляда" в 2012-2014 гг.

Сначала мы отнеслись к идее "Нового взгляда" с недоверием. Газета правительства Российской Федерации, как-никак. Мы боялись, что из нас попытаются сделать образцово-показательную молодежь. Но за два года, что я редактировала "Новый взгляд", не было ни одного материала, ни одной темы, которые были бы отвергнуты по соображениям цензуры. В текстах "Нового взгляда" мы просто были собой, со своими маленькими радостями, вроде покупки долгожданной вещицы, и со своими слабостями, вроде мистической тяги к айфонам. Быть собой - по сути, и было главным требованием "Нового взгляда"... Когда я проходила собеседования в Европе и рассказывала про свой опыт работы в "Российской газете", мне всякий раз задавали вопрос о цензуре в РФ. Я честно отвечала, что по крайней мере в "РГ" мои материалы никогда цензуре не подвергались...

Не знаю, удалось ли в итоге "Российской газете" расширить свою аудиторию, но мы, авторы "Нового взгляда", от такой коллаборации выиграли однозначно. У нас, студентов второго курса, появилась возможность публиковаться в главной газете страны. Опыт работы в "Новом взгляде" до сих пор гордо красуется в моем резюме. Эта газетная полоса позволила нам учиться журналистике вживую, под руководством талантливого наставника, который общался с нами на равных, подсказывал, как можно решить ту или иную тему, а когда надо, вносил деликатную правку. Но, мне кажется, самое главное, что дал нам "Новый взгляд", - это вера в то, что ты можешь быть собой, и это может быть кому-то интересно.

Книга "Вы нас даже не представляете" продается в магазине "Москва" (Тверская ул.,8): зал российской прозы, раздел "Новинки и бестселлеры".