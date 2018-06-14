Мэром города в США впервые стала афроамериканка

Мэром американского города впервые стала темнокожая женщина. Лондон Брид победила на выборах, состоявшихся 5 июня, и теперь будет руководить Сан-Франциско.

Как пишет РИА Новости, Брид родилась 43 года назад в бедной семье, ее практически в нищете растила бабушка. Поэтому первое, что она пообещала местным жителям - помогать бедным, строить доступное жилье и навести порядок на улицах мегаполиса.

Внеочередные выборы градоначальника были назначены после скоропостижной смерти в декабре прошлого года Эда Ли. Фаворитами считались три демократа: глава надзорного совета Лондон Брид, уроженка Нью-Йорка Джейн Ким и экс-сенатор штата Марк Лено, открыто заявляющий о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

В первые дни после начала подсчета голосов лидировал 66-летний Лено, но затем перевес оказался на стороне Брид.