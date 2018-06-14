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14.06.2018 10:28
Рубрика: В мире

Мирный житель ранен при обстреле окраин Донецка киевскими силовиками

Текст: Александр Ленин

Осколочные ранения получил мирный житель при обстреле окраин Донецка со стороны украинских силовиков. Мужчина госпитализирован, его жизни ничто не угрожает.

Пострадал житель поселка Александровка на западной окраине Донецка, передает ТАСС со ссылкой на главу администрации Петровского района Максима Жуковского. Медики диагностировали ранения левого бедра и правой лопаточной области.

В Донецке сообщили о ликвидации диверсионных групп ВСУ

"Вчера вечером в 19:25 житель поселка Александровка 1992 года рождения ранен в результате обстрела со стороны ВСУ", - заявил чиновник.

Подразделения украинских силовиков за прошедшие сутки трижды обстреляли позиции народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). По данным информагентства, обстрелам подверглись районы Донецкого, Калинова и села Калиновка. Военнослужащие Украины вели огонь из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

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