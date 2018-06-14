Новая немецкая бронеамфибия APVT не смогла превзойти российский ПТС-4

Одной из интересных новинок заканчивающей сегодня работу парижской международной выставки вооружений и военной техники сухопутных войск и наземных средств ПВО EUROSATORY-2018 стала амфибийная бронемашина APVT.

Ее создатели из германской KMW удивили специалистов необычной компоновкой своего детища. Перед нами - своеобразный "Тяни-толкай" из мира военной техники. Во время передвижения по суше APVT едет как обычный транспортер, а когда нужно преодолеть водную преграду, механик-водитель перемещается на корму, и машина плывет уже задним ходом. Пока ничего подобного ни у кого не было.

Сообщается, что в качестве донора для этого инженерного чуда выступила БМП Бундесвера Marder.

В то же время российские военные эксперты отмечают, что APVT по ряду важнейших характеристик будет уступать не только создаваемой перспективной российской боевой машине морской пехоты, но даже существующим образцам, таким как ПТС-4.

ПТС-4. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сравним размеры: длина "четверки" - 8280 мм, ширина 3300 мм. У германского концепта: 9460 мм и 3000 мм соответственно.

Российский ПТС весит 33 тонны и принимает на борт до 18 тонн груза. Его визави при собственной массе в 30 тонн может транспортировать всего 5 тонн.

Мощность двигателя машины из Омска - 840 л.с., у изделия KMW - 816 л.с. По суше германская амфибия перемещается более резво - до 70 км/ч, наш транспортер может разгоняться до 60 км/ч. По воде ПТС-4 может перемещаться со скоростью до 15 км/ч на расстояние до 150 км. APVT, соответственно, со скоростью 13,2 км/ч на дистанцию до 54 км. Запас хода по суше - 587 км у нашей машины и 550 км - у немецкой.

"Тяни-толкай" лучше вооружен (20-мм пушка против 12,7-мм пулемета) и имеет усиленное бронирование. Создатели надеются, что его закупят зарубежные страны для своих подразделений морской пехоты.

ПТС-4 служит в инженерных войсках, однако, не исключено, что для замены устаревших транспортеров ПТС и ПТС-2 его со временем приобретет российский военно-морской флот.