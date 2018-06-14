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Об этой секретной возможности YouTube вы наверняка не знали

14.06.2018,  
17:58
Текст: Антон Благовещенский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В мобильном приложении YouTube для гаджетов на базе Android есть функция, появление которой для многих прошло незамеченным. Речь идет о возможности установки напоминаний о необходимости сделать перерыв в просмотре видео.

О "напоминалке" сообщило издание Phone Arena. Частоту оповещений необходимо выбрать вручную - она может составлять от пяти минут до 23 часов 55 минут (шаг составляет пять минут).

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В версии YouTube для iOS-девайсов такой функции пока нет.

Заботой о пользовательском здоровье ранее озаботилась компания Apple. В iOS 12, которая выйдет осенью, появится функция под названием "экранное время", которая позволит отслеживать, в каких приложениях пользователь проводит больше всего времени, насколько часто включает телефон и так далее. Это позволит владельцам гаджетов контролировать процесс использования и не отвлекаться на смартфон или планшет по пустякам.

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