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14.06.2018 04:17
Рубрика: Власть

Пушков: Трамп не сможет вывести войска из Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп не сможет вывести американские войска из Южной Кореи, даже если захочет. Так инициативу главы Белого дома прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.

ВС США в Южной Корее не получали указаний прекратить военные учения

"Трамп хочет вывести войска США из Южной Кореи? Пустая риторика по горячим следам Сингапура, - написал парламентарий на своей странице в Twitter. - Вывода не будет. Даже если захочет - не сможет".

Ранее Трамп заявил о желании сэкономить на военных учениях. По его словам, американо-южнокорейских маневров не будет, пока идут переговоры с КНДР. Это заявление вызвало недоумение в Токио и Сеуле.

Во вторник в Сингапуре прошла встреча Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. По итогам саммита они подписали совместное заявление, в котором договорились о принципах развития двусторонних отношений.

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