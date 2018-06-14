Для участников и гостей ЧМ в Подмосковье подготовили шесть больниц

Шесть медицинских учреждений Подмосковья готовы оказывать помощь участникам и гостям чемпионата мира по футболу. Каждое из них проверено ФИФА, заявил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

- Международная федерация футбола определила среди наших медицинских учреждений те, куда в случае необходимости будут привозить на обследование спортсменов и гостей чемпионата, остановившихся на территории области. Это две больницы в Химках, а также в Раменском, Одинцове, Истре и Наро-Фоминске, - уточнил Терюшков.

По его словам, в каждой из них специальная комиссия FIFA проверила не только оборудование, но и квалификацию врачей.